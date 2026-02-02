Cor Overduin: ‘Vrijheidsbijdrage mag juridisch helemaal niet, toch zet kabinet extra belasting door’

Het kabinet wil met een ‘vrijheidsbijdrage’ jaarlijks 1,7 miljard euro extra aan belastingen ophalen bij bedrijven. Maar volgens Cor Overduin (63) – fiscalist achter succesvolle procedures tegen de vermogenstaks – mag dat juridisch helemaal niet. Hoe zit dat?

De vrijheidsbijdrage voor bedrijven is een verhoging van de Aof-premie. Dat is een bijdrage die wordt geheven over het loon van werknemers en door werkgevers wordt gestort in het arbeidsongeschiktheidsfonds.

Vandaaruit worden uitkeringen aan zieke en arbeidsongeschikte werknemers betaald. Het tarief staat dit jaar op 6,27 procent of 7,63 procent, afhankelijk van het aantal werknemers dat een bedrijf in dienst heeft. Die twee tarieven worden door de vrijheidsbijdrage in de komende jaren met een nog onbekend percentage opgehoogd.

Wat gaat er volgens u fout met de vrijheidsbijdrage?

Cor Overduin: ‘Dit is hartstikke fout, want de Aof-premie dient lastendekkend te worden vastgesteld en is alleen maar bedoeld om uitkeringen van te financieren. Je mag deze premie niet voor andere doeleinden gebruiken. Dat staat ook zo in de wet.’

U bent al een tijd via Massaal Bezwaar Aof-Claim bezig met een claim tegen de staat over de Aof-premie, omdat die volgens u nu al te hoog is. Hoe staat het daarmee?

‘De rechtszaken moeten nog worden opgestart. Inmiddels hebben wij al 2.500 werkgevers achter ons weten te krijgen. Zeker vanaf 2019 werd het echt te gek met de Aof-premie. Over de jaren 2019 tot en 2024 is er daarom 26 miljard euro te veel aan premies geïnd. Dat geld moet terug naar de werkgevers.’

Ziet het kabinet uw claim over het hoofd?

‘Ze weten dat het niet mag, maar toch draaien ze verder aan deze knop. Dat is toch raar. Blijkbaar zien ze geen andere oplossing voor de vrijheidsbijdrage.’