Kan betalen straks zonder commerciële bank? – en andere vragen over de digitale euro

De Europese Centrale Bank (ECB) werkt aan een digitale euro. Betekent dat dat we straks niet meer met contant geld betalen? En wat zijn de gevolgen voor privacy? De redactie van Plus zet vijf veelgestelde vragen op een rij.

1. Wat is de digitale euro?

De digitale euro is een digitale vorm van contant geld. U kunt het zien als een elektronische versie van briefjes en munten, uitgegeven door de Europese Centrale Bank. Het is dus geen nieuwe munt. Het blijft gewoon de euro, maar dan in digitale vorm.

Net als contant geld is de digitale euro geld van de centrale bank zelf. U bewaart het dan niet alleen bij uw eigen bank, maar heeft ook toegang tot ‘digitaal centralebankgeld’, zoals dat heet.

U kunt er straks in alle landen van het eurogebied mee betalen via een app op uw telefoon of fysieke betaalpas, in winkels en online. Met de betaalpas kunt u de digitale euro’s direct overboeken naar de winkelier, zonder tussenkomt van een commerciële bank en eventueel ook offline.

2. Waarom komt er een digitale euro?

Steeds meer betalingen gaan digitaal. We pinnen, betalen met onze telefoon of doen online aankopen. Contant geld wordt minder gebruikt.

De Europese Centrale Bank wil ervoor zorgen dat er ook in de toekomst een publieke, veilige vorm van geld blijft bestaan. Daarmee bedoelt de ECB dat geld niet van een commerciële bank is, maar van de centrale bank zelf. Daarnaast wil Europa minder afhankelijk zijn van Amerikaanse betaalbedrijven als Visa en Mastercard. Met een digitale euro houdt Europa meer grip op het eigen betalingsverkeer.

Ook kan de digitale euro een alternatief bieden als het gewone betalingsverkeer tijdelijk uitvalt, bijvoorbeeld bij storingen.

3. Verdwijnt contant geld als de digitale euro komt?

Nee, volgens de Europese Centrale Bank niet. Contant geld blijft bestaan. De digitale euro is bedoeld als aanvulling, niet als vervanging. Dat is belangrijk voor mensen die liever met briefjes en munten betalen of minder digitaal vaardig zijn. Eurobankbiljetten en -munten blijven wettig betaalmiddel.

Wel is het zo dat in de praktijk steeds minder winkels, zoals bioscopen en apotheken, contant geld accepteren, net zoals er bij parkeerautomaten steeds minder contant kan worden betaald. Die ontwikkeling staat los van de digitale euro.

4. Hoe zit het met privacy?

Privacy is een belangrijk punt in de discussie over de digitale euro. Veel mensen vragen zich af of de overheid straks kan zien waar zij hun geld aan uitgeven.

De Europese Centrale Bank zegt dat privacy zoveel mogelijk wordt beschermd. Kleine betalingen zouden mogelijk offline gedaan kunnen worden, vergelijkbaar met contant geld. Uit de betalingsgegevens zouden de ECB en het Eurosysteem niet kunnen afleiden wie u bent of wat u koopt, schrijft de ECB op zijn website.

Tegelijk blijven regels tegen fraude en witwassen gelden. Volledige anonimiteit, zoals bij contant geld, zal er waarschijnlijk niet zijn. Hoe dit precies wordt geregeld, moet nog definitief worden besloten.

5. Wanneer komt de digitale euro?

De digitale euro is nog in ontwikkeling. Er is nog geen definitieve invoeringsdatum. Eerst moeten Europese landen en het Europees Parlement instemmen met de plannen. Daarna wil de ECB in 2027 een proef starten met de digitale euro. Als die succesvol verloopt, kunt u in 2029 officieel met het betaalmiddel betalen.

Als de digitale euro wordt ingevoerd, is het gebruik waarschijnlijk vrijwillig. U hoeft dus niet over te stappen. Het wordt een extra betaalmogelijkheid, naast contant geld en uw gewone bankrekening.