Tien lessen van de allerbeste beleggers aller tijden: ‘Focus op resultaat, niet op plezier’

Tien quotes van de allerbeste beleggers aller tijden. Wat zijn hun inzichten en hoe past u ze toe op uw eigen beleggingsportefeuille of vermogen?

De grootste vijand van iedere belegger is hijzelf – Benjamin Graham Benjamin Graham staat bekend staat als de ‘vader van het waardebeleggen’ en waarschuwde dat beleggers vooral door hun eigen emoties in de problemen komen. Angst en hebzucht zetten aan tot impulsief handelen, vaak versterkt door te veel handelen, kuddegedrag en zoeken naar bevestiging van bestaande overtuigingen. Zonder helder plan verkopen ze winnaars te vroeg, houden verliezers te lang vast en overschatten daarbij regelmatig hun eigen kunnen. De kern van zijn advies: blijf gedisciplineerd, werk met een doordacht plan, diversifieer, leer continu bij en baseer beslissingen op feiten in plaats van emoties. Alleen zo vergroot je structureel je kans op beleggingssucces.

Wall Street is de enige plek waar mensen in een Rolls-Royce advies krijgen van mensen die de metro nemen – Warren Buffett Het zijn woorden die weerklinken bij Graham’s leerling Warren Buffett, die benadrukt dat beleggers hun gezond verstand moeten gebruiken en vooral zelf keuzes moeten maken. Hij wijst op het contrast tussen rijke beleggers en adviseurs die zelf nauwelijks vermogen hebben opgebouwd, maar wel dure adviezen verkopen. Lees ook: Beleggen in roerige tijden: 7 tips voor gevorderden van onze expert Volgens Buffett zijn veel ‘experts’ vooral gericht op bonussen en kortetermijnresultaten, terwijl hun inzichten lang niet altijd beter zijn dan die van de markt. Daarom pleit hij voor onafhankelijk denken en eenvoudige, verstandige strategieën: beleggen in brede indexfondsen of, liever nog, in solide kwaliteitsaandelen. Blind vertrouwen op adviseurs levert zelden meerwaarde op; zelf nuchter blijven en rationeel handelen wél.

Hoe banger de markt, hoe optimistischer ik word. Hoe optimistischer de markt, hoe banger ik word – David Dreman Hoe anders ziet David Dreman de zaken. Hij houdt juist vast aan een contraire strategie: wanneer de markt in paniek raakt, ziet hij kansen en wanneer het optimisme overheerst, wordt hij voorzichtig. Dreman wijst erop dat beleggers vaak emotioneel overreageren op nieuws, waardoor koersen irrationeel bewegen. In plaats van mee te gaan in dat groepsdenken richt hij zich op harde data en fundamentele waarderingen zoals lage koers-winstverhoudingen, hoge dividendrendementen en stabiele kasstromen. Die aanpak vraagt geduld en kalmte, maar heeft in crises als 2008 of maart 2020 bewezen dat paniek vaak koopmomenten creëert voor solide waardeaandelen. Zijn kernboodschap: negeer de stemming van de markt, blijf rationeel en koop kwaliteit wanneer anderen wegvluchten.

Dividenden liegen niet – Geraldine Weiss Toch liever dividendbeleggen? Zoek dan niet verder en leer van de grande dame van dividenden, Geraldine Weiss. Deze pionier van dividendbeleggen toonde met haar dividendstrategie aan dat betrouwbare uitkeringen veel zeggen over de werkelijke waarde van een bedrijf. Zij keek naar het historische dividendrendement om onder- en overwaardering te bepalen en stelde strenge kwaliteitscriteria: consistente dividendgroei, een gezonde pay-outratio (terugkerende opbrengst), sterke balans en brede institutionele steun. Omdat dividenden niet te manipuleren zijn, vormen ze volgens haar een robuuste basis voor langetermijnbeleggen, wat ook blijkt uit de sterke rendementen van door haar methode geïnspireerde portefeuilles. Toch waarschuwde Weiss dat een hoog dividendrendement soms juist duidt op problemen en dat sectoren als energie en financiële waarden gevoelig blijven voor cycli, waardoor diversificatie essentieel is. Haar filosofie draait om kwaliteitsselectie, risicobeheer en het inzicht dat dividenden een eerlijker verhaal vertellen dan winstcijfers.

Beleg in wat je kent, maar ken het wel echt goed – Peter Lynch De legendarische belegger Peter Lynch zoekt het liever dichter bij huis. Hij toont aan hoe krachtig simpel beleggen kan zijn: richt je op bedrijven waarvan je de producten of diensten echt begrijpt en gebruik je dagelijkse observaties als voorsprong op professionals. Een goed idee is slechts het startpunt – pas na een grondige analyse van winstgevendheid, schulden, concurrentievoordelen en begrijpelijkheid van het bedrijfsmodel maak je een verstandige keuze. Lees ook: Hoofd beleggingsstrategie BlackRock: ‘AI is de industriële revolutie, maar dan in sneltreinvaart’ Lynch pleit voor langetermijndenken, gematigde spreiding, emotionele rust en wat kasbuffers, terwijl hij hypes en voorspellingen wantrouwt. Zijn kern blijft onveranderd: beleg in wat je kent, maar zorg dat je het door en door kent.

Bull markets worden geboren uit pessimisme, groeien op scepsis, rijpen op optimisme en sterven aan euforie – John Templeton Van John Templeton komt eveneens een beroemd citaat: ‘Bull markets worden geboren uit pessimisme, groeien op scepsis, rijpen op optimisme en sterven aan euforie’. Hij maakt daarmee helder dat bull markets, ofwel lange periodes waarin de koersen stijgen, gedreven worden door emoties. Ze ontstaan in tijden van pessimisme wanneer koersen laag zijn en kansen groot, groeien verder terwijl beleggers sceptisch blijven, rijpen zodra optimisme de overhand krijgt en eindigen uiteindelijk in euforie die vaak leidt tot een zeepbel. Zijn les is dat de beste koopkansen meestal in sombere periodes liggen, terwijl de grootste risico’s ontstaan wanneer iedereen overtuigd is dat de stijging eindeloos doorgaat. Templeton benadrukt daarom het belang van tegendraads denken en emotionele discipline: laat je niet meeslepen door de massa, maar blijf rationeel in elke fase van de marktcyclus.

Zoek geen speld in de hooiberg, koop de hooiberg – Jack Bogle Beleggers die zich weinig aan willen trekken van de marktcyclus, voelen zich allicht thuis bij indexbeleggen. Vanguard-oprichter Jack Bogle bracht beleggen daarmee terug tot de essentie: in plaats van te zoeken naar het ene winnende aandeel, kun je ook de hele markt kopen via een goedkoop, breed gespreid indexfonds. Hij zag dat zelfs professionals zelden langdurig beter presteren dan de markt en dat actief beheer vooral kostbaar is, waardoor rendementen worden uitgehold. Door een indexfonds te kiezen dat honderden of duizenden bedrijven omvat, spreid je automatisch je risico en voorkom je teleurstellingen wanneer individuele aandelen tegenvallen. Lage kosten, passief beheer en een geduldige buy-and-holdstrategie vormen de kern van Bogles aanpak. Zijn filosofie – eenvoud, spreiding en lange adem – heeft miljoenen beleggers geholpen succesvoller te worden, zonder ooit naar die ene speld te hoeven zoeken.

Sommigen proberen rijk te worden door AI. Ik verdien geld door natuurlijke domheid te bestuderen – Carl Icahn Hetzelfde kan worden toegepast op hypesectoren zoals AI, aldus belegger Carl Icahn. Hij gebruikt zijn scherpe uitspraak om duidelijk te maken dat hypes – zoals die rond AI – vaak leiden tot irrationele waarderingen, terwijl echte kansen juist ontstaan uit menselijke fouten en slecht geleide bedrijven. In plaats van zich te laten meeslepen door uitbundig optimisme richt hij zich op situaties waarin de massa de fundamentals negeert en waarde vernietigd wordt. Door slechte bedrijfsvoering te ontleden, management te dwingen tot verandering en misprijzen in de markt te benutten, bouwde Icahn zijn fortuin op. Zijn kernboodschap: winst komt niet uit technologische beloften, maar uit het analyseren van de voorspelbare zwaktes van mensen en markten.

Als je met beleggen plezier beleeft, dan verdien je waarschijnlijk geen geld – George Soros Winst komt evenmin uit plezier hebben in beleggen, zo betoogt George Soros. Hij benadrukt dat succesvol beleggen draait om rationaliteit, discipline en langetermijndenken, niet om plezier of sensatie. Hij waarschuwt voor drie grote valkuilen: hebzucht, wat leidt tot te lang vasthouden; angst, wat paniekverkopen veroorzaakt; en impulsiviteit, wat onnodige fouten en kosten met zich meebrengt. Zijn aanpak combineert grondige analyse van fundamentals en macro-economische inzichten met het benutten van marktinefficiënties via contrair denken: kopen als anderen verkopen en verkopen bij euforie. Belangrijk is een methodische, gedisciplineerde strategie volgen, regelmatig de portefeuille herzien en emoties buiten het beslissingsproces houden. Soros’ kernboodschap: beleggen is saai maar effectief: focus op resultaat, niet op plezier.

De aandelenmarkt zit vol mensen die de prijs van alles kennen, maar de waarde van niks – Philip Fisher Philip Fisher benadrukte het cruciale verschil tussen prijs en waarde in beleggen. De prijs van een aandeel is wat de markt ervoor vraagt, terwijl de waarde de intrinsieke kwaliteit van het bedrijf weerspiegelt, gebaseerd op factoren zoals de winstgevendheid, het management en het groeipotentieel. Fisher waarschuwde dat veel beleggers zich blindstaren op koersbewegingen en emoties zoals angst en hebzucht, in plaats van diepgaand fundamenteel onderzoek te doen. Om Fishers principes toe te passen, moeten beleggers zich kritische vragen stellen. Waarom is dit aandeel echt waardevol? Zou ik het kopen als de beurs vijf jaar dichtgaat? Handel ik op basis van feiten of emoties?