Wat is het verschil tussen ETF’s en beleggingsfondsen?

Voor wie zijn vermogen wil laten groeien of op peil houden met beleggingen, zijn ETF’s en beleggingsfondsen een aantrekkelijke optie. Ze hebben een belangrijk ding gemeen: u belegt in één keer gespreid. Toch werken ze achter de schermen heel anders, leggen onze experts van Beleggers Belangen uit.

Wat is een ETF?

ETF staat voor Exchange Traded Fund, wat in het Nederlands neerkomt op ‘beursgenoteerd beleggingsfonds’. Met een ETF – ook wel tracker of indextracker genoemd – belegt u in feite in een hele index.

Dat kan bijvoorbeeld de AEX zijn, een graadmeter die de gemiddelde koersbeweging van de belangrijkste aandelen in Amsterdam aangeeft. Het is een mandje met aandelen, obligaties en/of andere beleggingsinstrumenten zoals goud en edelmetalen, die samen als één geheel worden verhandeld.

Wat is een beleggingsfonds?

Een beleggingsfonds is een fonds waarin meerdere beleggers samen beleggen. Het fonds wordt beheerd door een professionele vermogensbeheerder die de beleggingen selecteert. In tegenstelling tot ETF’s kunt u in de meeste beleggingsfondsen slechts één keer per dag handelen.

Beleggingsfondsen bieden vaak de mogelijkheid om te investeren in ingewikkeldere beleggingen, zoals private equity, die bij uitstek niet op de beurs verkrijgbaar zijn. Beleggingsfondsen worden vaak actief beheerd.

Dit betekent dat de vermogensbeheerder actief op zoek gaat naar de beste beleggingen voor in de portefeuille. Dit kan hogere rendementen opleveren, maar het brengt ook hogere kosten met zich mee, voor u als belegger.

Verhandelbaarheid ETF’s en beleggingsfondsen verschilt

Een belangrijk verschil is de manier waarop ETF’s en beleggingsfondsen worden verhandeld. ETF’s worden doorlopend verhandeld op de beurs, net als aandelen. Gedurende beursuren kunnen beleggers op elk moment ETF’s kopen en verkopen tegen de actuele koers.

Traditionele beleggingsfondsen worden daarentegen slechts één keer per dag verhandeld, na sluiting van de beurs. De prijs wordt bepaald door de werkelijke waarde van de onderliggende activa op dat moment.

Doordat ETF’s continu verhandelbaar zijn, bieden ze meer flexibiliteit en de mogelijkheid om snel in te spelen op marktbewegingen. Daar staat tegenover dat de koers van een ETF gedurende de dag kan afwijken van de intrinsieke waarde. Doorgaans is dit verschil echter klein.

Verschil in kosten en transparantie ETF’s en beleggingsfondsen

ETF’s rekenen over het algemeen lagere kosten dan actief beheerde beleggingsfondsen. Dat komt doordat ETF’s meestal passief een index volgen en daardoor minder beheerkosten hebben.

Bij actieve beleggingsfondsen is er een team aangesteld met fondsbeheerders die actief beslissingen nemen over de samenstelling van de portefeuille. Dat brengt hogere kosten met zich mee. Door hun lagere kosten zijn ETF’s een aantrekkelijke optie voor kostenbewuste beleggers die wel een brede spreiding willen.

ETF’s bieden vaak meer transparantie dan traditionele beleggingsfondsen. ETF’s publiceren namelijk dagelijks hun portefeuillesamenstelling, zodat beleggers precies weten in welke aandelen of obligaties ze beleggen. Beleggingsfondsen rapporteren meestal minder frequent over hun posities, bijvoorbeeld slechts eens per kwartaal.

Minimuminleg ETF’s tegenover beleggingsfondsen

Een ander praktisch verschil is het minimumbedrag dat nodig is om te beleggen. Voor ETF’s geldt het minimumbedrag voor de aanschaf van één fonds, wat varieert maar vaak relatief laag is. De prijs van ETF’s ligt gemiddeld tussen de 50 en 100 euro, afhankelijk van het gekozen product en broker.

Beleggingsfondsen hanteren vaak een hoger minimumbedrag voor deelname. Als we naar de markt als geheel kijken, is een gemiddelde minimuminleg voor het beleggen in beleggingsfondsen meestal tussen de 1.000 en 2.500 euro.

Dit bedrag kan lager zijn voor fondsen die speciaal ontworpen zijn voor particuliere beleggers of fondsen die periodieke inleg toestaan. Over het algemeen is de minimuminleg voor ETF’s dus een stuk lager. Dit maakt het beleggen in ETF’s toegankelijker voor beleggers met een kleiner budget die toch gespreid willen beleggen.

Voor de beginnende belegger: ETF of beleggingsfonds?

Hoewel ETF’s en beleggingsfondsen beide een gespreide belegging bieden, verschillen ze op het gebied van verhandelbaarheid, kosten, transparantie en minimuminleg.

Voor beginnende beleggers kunnen de lagere kosten, transparantie en flexibiliteit van ETF’s aantrekkelijk zijn. Uiteindelijk is de keuze afhankelijk van persoonlijke voorkeur, doelen en risicobereidheid. Een goede basiskennis is belangrijk, net als weten hoe u uw ETF’s selecteert.