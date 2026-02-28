Wanneer kunt uw aandelen beter verkopen? Acht signalen

Deze acht soorten nieuwsfeiten kunnen helpen om potentiële verliezers al in een vroeg stadium te herkennen. Van een tanende omzetgroei tot toegenomen voorraden. Let hierop, aldus de experts van Beleggers Belangen.

Over het kopen van aandelen zijn boeken volgeschreven, over verkopen is weinig literatuur voorhanden. Toch is op tijd verkopen net zo belangrijk als op tijd kopen. Veel beleggers worstelen met de vraag wanneer ze hun aandelen het best van de hand doen. Ze hebben vaak geen uitgesproken exitstrategie en hanteren voor een verkoop dezelfde maatstaven als voor een aankoop.

Als de koers gedecimeerd is, is het overduidelijk dat u het aandeel eerder had moeten verkopen. Maar ook als uw aandelen het goed doen, komt er een dag dat u zich moet afvragen of u ze van de hand moet doen en de winst moet opstrijken, met het risico dat u een mooie winst aan u voorbij laat gaan. Dat is zonde, maar te laat verkopen is erger.

Verliezen heeft meer impact dan winnen

Vanuit de gedragseconomie is bekend dat de pijn van verlies dubbel zo zwaar op het gemoed weegt als het plezier van winst. Naarmate de verliezen zich opstapelen, moet u bovendien meer winst maken om weer op het oude niveau te komen. U doet dus er goed aan verliezers al vroeg te herkennen.

Het bepalen van het juiste verkoopmoment is niet eenvoudig. U kunt nooit met zekerheid voorspellen wat het beste moment is. Uw oor te luisteren leggen bij analisten, biedt weinig soelaas. Zij publiceren naarstig koopadviezen, maar met verkoopadviezen zijn ze minder gul. Vaak zijn opzienbarende verlagingen van het koersdoel verkapte verkoopadviezen.

Acht belangrijke signalen

Acht soorten nieuwsfeiten kunnen helpen om potentiële verliezers al in een vroeg stadium te herkennen.

1.Vertrek sleutelfiguur. Als de CEO, de financieel directeur of het hoofd van de afdeling onderzoek en ontwikkeling opstapt, is dat een klap voor elk bedrijf. Vooral als verscheidene topmensen in korte tijd vertrekken, is dat een teken dat de sfeer in een bedrijf onder hoogspanning staat.

2. Missen winstprognose. Elk bedrijf publiceert weleens tegenvallende resultaten. Als de teleurstelling eenmalig is, zijn de markten vergevingsgezind. Bij twee kort opeenvolgende tegenvallers wordt het aandeel genadeloos afgestraft. De markt is hard voor bedrijven die hun prognoses niet kunnen waarmaken.

3. Toegenomen voorraden. Bedrijfsvoorraden houden normaal gelijke tred met de groei van de omzet. Als de voorraden sneller stijgen, wijst dat op een afzetprobleem.

4. Woekerend debiteurensaldo. Als de openstaande rekeningen oplopen, is dat een vingerwijzing dat klanten almaar later of niet betalen. Ook het debiteurensaldo volgt de groei van de omzet.

5. Tanende omzetgroei. Als de omzet stagneert, zien bedrijven hun beurskoers kelderen, tenzij ze concrete maatregelen aankondigen.

6. Dividendbeleid. Het dividend is een partiële winstuitkering, de winst die pro rato aan de aandeelhouders wordt uitgekeerd. Als bedrijven hun dividend korten, uitstellen of schrappen, moet u zich toch vragen stellen.

7. Bedrijfsmodel. Als u een aandeel koopt, hebt u daar een reden voor. Als het verdienmodel van een bedrijf verandert – bijvoorbeeld door de verzelfstandiging van dochteronderneming, de verkoop van een divisie of een fusie – voldoen de aandelen welllicht niet langer aan de aankoopvoorwaarden en kunt u ze beter verkopen.

8. Media-aandacht. Als een van uw aandelen veel in de media komt, moet u overwegen het te verkopen. Media-aandacht trekt onervaren beleggers aan. Dat doet de koers stijgen, maar als de hype uitsterft, kan de markt instorten.

Vaak vertelt de koers een verhaal. Als aandelen zonder duidelijke reden terugvallen, kan dat wijzen op een fragiel vertrouwen van beleggers. De koersontwikkeling weerspiegelt de toekomstverwachting. Vooral in een positieve markt is die daling een veeg teken. Het voorspelt weinig goeds als beleggers een aandeel van de hand beginnen te doen.