AOW-trendbreuk: 60-plussers werken steeds langer door – minder mensen stoppen vóór pensioen

Het aandeel zestigplussers dat al vóór de AOW-leeftijd met pensioen is, daalt. Dat blijkt uit nieuwe cijfers die het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) deze week publiceerde.

In 2024 ging 10 procent van de 1,7 miljoen zestigplussers met pensioen vóór de AOW-leeftijd van 67 jaar. In 2014 – toen de AOW-leeftijd nog 65 jaar en 2 maanden bedroeg – was dat 16 procent.

Van de zestigplussers onder de AOW-leeftijd hadden er in 2024 ongeveer 1,3 miljoen een aanvullend pensioen opgebouwd via een werkgever.

Eind 2024 werkte 13 procent als zzp’er; van deze groep heeft slechts 6 procent pensioen opgebouwd via een werkgever.

CBS-econoom: mensen werken langer door ondanks AOW-leeftijd

Tegen De Telegraaf zegt CBS-econoom Peter Hein van Mulligen dat mensen er vaker zelf voor kiezen om langer door te werken.

‘We worden met z’n allen gezonder oud. Veel zestigplussers vinden het leuk om tot hun AOW, of zelfs nog een paar jaar daarna, door te gaan.’

Dat minder zestigplussers vroegtijdig stoppen met werken, komt dus niet uitsluiten door het verdwijnen van de VUT-regeling of de versobering van prepensioenregelingen.

AOW-leeftijd: ’75 is het nieuwe 65′

David van Bodegom, verouderingswetenschapper en hoogleraar vitaliteit aan de Leyden Academy on Vitality and Aging, zegt ook dat langer doorwerken in veel gevallen juist goed is voor de gezondheid.

‘Vroeger was je met 65 oud en versleten,’ zei hij eerder tegen EW. ‘Dat is nu niet meer zo. De meeste mensen van 65 voelen zich niet oud en krakkemikkig, en zijn beter in staat om dingen te ondernemen dan eerdere generaties. Er wordt wel gezegd: 75 is het nieuwe 65. We hebben er zo’n tien gezonde jaren bij gekregen.’

AOW’ers profiteren van langer doorwerken

Steeds meer studies laten zien dat mensen die blijven werken, positieve effecten ervaren op hun fysieke en mentale gezondheid en algemeen welzijn.

Vooral mensen die na hun 65ste doorgaan met werken, ervaren sterke voordelen zoals een beter gevoel van een doel hebben en een scherper brein.

AOW en flexibele eigen voorwaarden

Belangrijk hierbij is dat ouderen op hun eigen voorwaarden langer kunnen blijven doorwerken.

Vaak betekent dat minder uren maken, flexibelere werktijden en langer aaneengesloten op vakantie kunnen.