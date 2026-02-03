Accell en de lange lijdensweg van oer-Hollandse fietsmerken

Accell Group verkeert al jaren in grote problemen. De internationale fietsenfabrikant – in Nederland onder meer bekend van Batavus – staat voor de zoveelste herstructurering en kapitaalinjectie.

De komende weken sluit Accell Group de laatste fabriekshallen in Heerenveen. Dan houdt het bedrijf definitief op met fietsen vervaardigen in Nederland. Het noodlijdende Accell hevelt de productie over naar Hongarije. Daar kan het, beweert het bedrijf, 30 procent goedkoper. In Heerenveen verliezen 160 mensen hun baan.

Die Friese plaats is de bakermat van Accell. In 1904 begonnen Andries Gaastra en zijn vrouw Dientje daar de Rijwiel- en Motorenfabriek A. Gaastra, kort erna omgedoopt tot Batavus. Ze maakten aanvankelijk ook wekkers en naaimachines. In 1932 rolde de eerste Batavus-motorfiets uit de fabriek.

Accell doet zoveelste zet om te overleven

Batavus is een van de vele fietsmerken van Accell. Ook Koga hoort erbij, eveneens uit Heerenveen, opgericht in 1974 door kleinzoon Andries Gaastra, op dat moment net baas af bij Batavus. De naam Koga is samengesteld uit de eerste twee letters van de achternaam van zijn vrouw Marion Kowallik en die van hemzelf. De eerste decennia werkte Koga samen met de Japanse framebouwer Miyata.

Nog zo’n oer-Hollands fietsmerk, Sparta uit Apeldoorn, is ook van Accell. Dat bedrijf kwam na een verloren octrooizaak rond zijn fameuze snorfiets Spartamet in 1999 in problemen en sloot zich aan bij Batavus en Koga, die toen al in één groep zaten.

Voor al die nostalgie kopen internationale bankiers, strenge kredietbeoordelaars en schuldeisers weinig. Het verplaatsen van de productie naar Hongarije is de zoveelste zet van Accell om het hoofd boven water te houden.

Problemen Accell ontstonden na corona

Accell Group heeft ook fietsmerken als Haibike, Winora en Ghost uit Duitsland, Lapierre uit Frankrijk, Raleigh uit het Verenigd Koninkrijk, Loekie voor kinderen en Babboe van de bakfietsen.

In 2024 zette Accell, met ruim drieduizend medewerkers actief in vijftien landen, iets meer dan 1 miljard euro om – het nettoverlies bedroeg 505 miljoen. Een jaar eerder was de omzet nog bijna 1,3 miljard, het verlies 370 miljoen.

Het bedrijf kwam na corona in grote problemen, zoals meer fietsfabrikanten. Stella en het hippe Van Moof gingen bijvoorbeeld failliet.

Tijdens de pandemie waren vooral de e-bikes niet aan te slepen. In 2022 maakte Accell een recordomzet van ruim 1,4 miljard euro, in 2021 had die bijna 1,4 miljard bedragen. Beide jaren werden afgesloten met winst – respectievelijk 27 en 70 miljoen.

Accell: onverkochte fietsen en grote voorraden

Alle fabrikanten zagen de bomen tot in de hemel groeien. Ze fabriceerden er onbekommerd op los en kochten massaal onderdelen in. Maar na corona stortte de markt tegen de verwachting in.

Dealers bleven zitten met onverkochte fietsen en begonnen te stunten met prijzen, waardoor ook fabrikanten als Accell verliezen leden. Bovendien viel hun productie stil en moesten ze fors afschrijven op hun voorraden.

Accell was in 2022 met die prachtige vooruitzichten voor 1,56 miljard euro van de beurs gehaald door de Amerikaanse private-equityfirma KKR en de Nederlandse investeerder Teslin. Die transactie hadden de twee grotendeels gefinancierd met geleend geld. Voor het betalen van de aflossingen en de rente draaide Accell zelf op.

Accell kwam via ATAG Holding op de beurs

In 1988 was het bedrijf op de beurs beland als onderdeel van ATAG Holding. ATAG, dat in 1986 Batavus en Koga had gekocht, is nog zo’n oer-Hollandse onderneming, opgericht in 1948 door twee mannen uit de Achterhoek. Deze Anton Tijdink en Anton van Goor produceerden tijdens de wederopbouw na de oorlog gaskomforen en -fornuizen. ATAG staat voor de initialen van de ondernemers.

ATAG Holding werd allengs een heus conglomeraat. Toen het naar de beurs ging, bestond het uit meerdere divisies, waaronder eentje voor keukenapparatuur en de ATAG Cycle Group.

Tien jaar later was de conglomeraat-gedachte van risico’s spreiden ineens ouderwets en werd de holding opgesplitst. ATAG Cycle Group (met Batavus en Koga) kreeg een eigen beursnotering, onder de naam Accell Group.

Als beursfonds presteert Accell matig

Accell doet het dik twintig jaar op het eerste oog prima. Het bedrijf groeit snel, mede door een reeks buitenlandse overnames. Maar op de beurs presteert het wisselend. Voor KKR en Teslin is dat – naast die goede marktvooruitzichten – reden om Accell over te nemen.

Zij zien volop kansen voor verdere groei. En ze ontwaren mogelijkheden om het bedrijf efficiënter te maken. Het zijn mooie merken, maar ze werken nauwelijks samen bij bijvoorbeeld de inkoop en het ontwerp van nieuwe modellen.

Daar valt een wereld te winnen, is het idee. Maar van hun plannen komt niets terecht. Niet alleen de markt stort in. Accell krijgt eind 2023 ook te maken met grote problemen rond de bakfietsen van Babboe. Bepaalde modellen blijken onveilig door slechte frames en moeten op last van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit worden teruggeroepen.

Te weinig inkomsten, grote schuld

Accell belandt in een perfecte storm. De terugroepactie kost tientallen miljoen euro’s. Terwijl door de tegenvallende fietsverkopen al te weinig geld binnenkomt. Onder dat gesternte worden de schulden die Accell moet dragen (dankzij de overname door KKR en Teslin) een steeds zwaardere last.

De laatste jaren staan in het teken van reorganiseren en saneren. Al eerder is productie verplaatst naar Hongarije en naar Turkije. Vrij kort na de beursexit van Accell moeten de aandeelhouders van KKR en Teslin bijspringen met een noodkrediet van 350 miljoen euro.

De eind 2023 aangetreden CEO Tjeerd Jegen (eerder topman van HEMA) moet zich in zijn eerste weken richten op de terugroepactie van Babboe-bakfietsen en schadebeperking. Hij is daarna vooral aan het onderhandelen met zijn aandeelhouders en banken.

Akkoord over eerste schuldsanering bij Accell

Begin 2025 gaan banken akkoord met een schuldsanering, zodat de schuld van Accell daalt van 1,4 miljard euro naar 800 miljoen. In ruil daarvoor krijgen die banken een aandelenbelang in Accell.

Dat akkoord is Jegens laatste wapenfeit. Hij maakt plaats voor de Zweedse operationeel directeur Jonas Nilsson. Die krijgt het bedrijf evenmin op gang. In de zomer moet Accell toch weer 100 miljoen euro lenen.

De markt blijft tegenzitten, concurrenten blijven stunten met prijzen. Maar die komen ook niet ongeschonden uit de strijd. Zo schrapt het Duitse Canyon 20 procent van de banen. Het Nederlandse Pon en het Duitse Porsche stoppen met hun joint venture voor exclusieve elektrische fietsen.

Kredietbeoordelaars zijn somber over het bedrijf

Begin dit jaar komen de vooraanstaande kredietbeoordelaars Fitch en S&P met negatieve rapporten over Accell. Ze gaan ervan uit dat de omzet van het bedrijf in 2025 met 13 tot 15 procent is gedaald en er zwaar verlies is geleden.

Fitch verwacht dat de omzet dit jaar verder omlaaggaat. Mede door die lening van 100 miljoen in de zomer van 2025 noemt S&P de financiële positie van Accell ‘fragiel’.

Het bedrijf stevent opnieuw af op een financiële herstructurering, meldt Het Financieele Dagblad op 25 januari op basis van anonieme bronnen. De Financial Times schrijft dat schuldeisers zich voorbereiden op een nieuwe schuldsanering.

KKR en Teslin lijken Accell trouw te blijven

Accell zou gesprekken voeren met zijn eigenaren en kredietverstrekkers over een kapitaalinjectie, noodzakelijk geacht vanwege de tegenvallende omzet. Alle opties liggen open, inclusief verkoop van het bedrijf. Vooralsnog lijken KKR en Teslin Accell trouw te blijven.

‘Samen met het managementteam blijven we op constructieve wijze zoeken naar mogelijkheden om Accell Group door deze lastige marktomstandigheden heen te loodsen, ’ zegt een woordvoerder van KKR in het FD.

Beide eigenaren hebben al fors afgeschreven op hun belangen in Accell. Het verlies is aanvaard. Elke winst (uit verkoop of herstel van het bedrijf) is meegenomen.