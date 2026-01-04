Wegenbelasting PHEV’s gaat omhoog: hybride-rijder betaalt fors meer in 2026

In 2026 verandert er veel voor bezitters van een plug-in hybride (PHEV). De wegenbelasting voor deze auto’s wordt aangescherpt, waardoor veel rijders meer gaan betalen. Zeven vragen met antwoord.

1. Wat is de wegenbelasting voor plug-in hybrides?

Wegenbelasting, officieel motorrijtuigenbelasting (MRB), is de belasting die je betaalt voor het bezit van een auto in Nederland. Voor plug-in hybrides (PHEV’s) geldt hetzelfde uitgangspunt als voor andere auto’s: het tarief hangt af van het gewicht van de auto, de provincie waar je woont en de soort brandstof.

Omdat plug-in hybrides door hun batterijpakket zwaarder zijn dan vergelijkbare benzineauto’s, vallen ze vaak in een hogere gewichtsklasse.

Daardoor betalen PHEV-rijders in de basis meer wegenbelasting dan verwacht, tenzij er – zoals tot en met 2025 – een korting wordt toegepast.

2. Wat verandert er in 2026 aan de wegenbelasting voor PHEV’s?

Vanaf 1 januari 2026 vervalt de MRB-korting voor plug-in hybrides volledig. Dat betekent dat een PHEV-rijder vanaf dat moment 100 procent van de reguliere wegenbelasting betaalt, net als voor een vergelijkbare benzine- of dieselauto.

Voor plug-in hybrides was er tot en met 2025 een korting: voor PHEV’s met een CO₂-uitstoot tot 50 gram/km geldt 75 procent van het reguliere tarief (dus 25 procent korting) in 2025, maar die stopt in 2026.

3. Waarom moet de wegenbelasting op PHEV’s veranderen?

De wegenbelasting-kortingen voor schonere auto’s zijn jarenlang gebruikt om emissieloos en zuiniger rijden te stimuleren.

Naarmate de populariteit van elektrische en plug-in hybride auto’s toenam, werd de opbrengst uit wegenbelasting structureel minder.

Daarom bouwt de overheid deze kortingen af: om de belastinginkomsten te herstellen en de fiscale behandeling meer gelijk te trekken met auto’s die rijden op fossiele brandstoffen.

Een nieuw kabinet moet gaan kiezen. Het stelsel van autobelastingen is aan verandering toe, en niet langer houdbaar door de elektrificatie van het Nederlandse wagenpark. Rekeningrijden is nu een hoofdonderwerp binnen de Tweede Kamer.

Maar er zijn ook andere opties, zoals een structurele verandering in de wegenbelasting. Of een nieuwe belasting, zoals een tenaamstellingsbelasting: een heffing die wordt betaald zodra een auto van eigenaar wisselt.

4. Wat zijn de plannen van het kabinet voor de wegenbelasting van hybrides?

Het demissionaire kabinet-Schoof heeft in het Belastingplan opgenomen dat vanaf 2026 alle belastingkortingen voor plug-in hybrides vervallen.

Tegelijkertijd worden voor volledig elektrische auto’s (EV’s) de MRB-kortingen ook afgebouwd: deze krijgen tot en met 2028 een korting van 30 procent, daarna wordt deze lager.

5. Hoe wordt wegenbelasting voor PHEV’s in 2026 berekend?

De wegenbelasting (MRB) voor plug-in hybrides wordt vanaf 2026 berekend volgens het reguliere tarief voor benzineauto’s, gebaseerd op het gewicht van de auto en de provinciale opcenten, ofwel provinciale toeslag.

Door de hogere gewichtsklasse van PHEV’s kan de wegenbelasting straks hoger uitvallen dan bestuurders gewend zijn.

Een paar voorbeelden:

Een Lynk & Co 01 (ca. 1.750 kilo) kost in 2026 ongeveer 1.000 euro per jaar

→ in 2025 was dit ongeveer 750 euro

Een Ford Kuga PHEV (ca. 1.800 kilo) ongeveer 1.100 euro per jaar

→ in 2025 was dit ongeveer 825 euro

Een Mitsubishi Outlander PHEV (ca. 2.050 kilo) zo’n 1.350 euro per jaar

→ in 2025 was dit ongeveer 1.015 euro

Een Volvo XC60 T8 (ca. 2.175 kilo) ongeveer 1.500 euro per jaar

→ in 2025 was dit ongeveer 1.125 euro

En een zware PHEV zoals de Volvo XC90 T8 (ca. 2.450 kilo) loopt op richting 1.800 euro per jaar

→ in 2025 was dit ongeveer 1.350 euro

Deze bedragen zijn indicaties op basis van het reguliere jaren-tarief dat PHEV-bezitters in 2026 gaan betalen (vrijwel hetzelfde als benzineauto’s) en een gebruikelijke korting in 2025 van 25 procent.

6. Wat vinden belangenverenigingen van de verandering in wegenbelasting van PHEV’s?

Belangenorganisaties reageren verschillend op het vervallen van de MRB-korting. RAI Vereniging en BOVAG willen dat de wegenbelasting voor schonere auto’s, waaronder PHEV’s, betaalbaar blijft.

Ze pleiten ervoor om kortingen of aangepaste tarieven structureel vast te leggen, zodat elektrische en hybride auto’s aantrekkelijk blijven voor consumenten en de tweedehandsmarkt.

Ze wijzen erop dat het gewicht van elektrische en plug-in hybrides onterecht tot hogere belasting leidt en pleiten voor een eerlijker tariefsysteem.

ANWB begrijpt de wens om de MRB-korting voor PHEV’s te behouden, maar vindt dat dit wellicht anders moet worden vormgegeven dan bij volledig elektrische auto’s.

Milieuorganisaties zoals Natuur & Milieu vinden dat plug-in hybrides te weinig CO₂-winst opleveren in de praktijk, omdat ze vaak niet werkelijk elektrisch rijden en daardoor minder voordeel zouden moeten krijgen.

Deze variërende standpunten illustreren het brede debat over hoe belastingbeleid kan bijdragen aan schoner vervoer. Ze laten ook zien hoe belangrijk het is dat de Tweede Kamer duidelijkheid biedt over de wegenbelasting voor plug-in hybrides en keuzes maakt die het autobelastingsysteem duurzaam én betaalbaar houden.

7. Wat betekent de hogere wegenbelasting op PHEV’s in de praktijk?