Wegenbelasting camper 2026 verandert: eigenaren gaan fors meer betalen – massale verkoop op komst?

In 2026 verandert de wegenbelasting voor campers behoorlijk. EW zet de belangrijkste verandering op een rij. Zes vragen.

1. Hoe was de wegenbelasting van campers in 2025?

Tot en met 2025 konden veel camperaars gebruikmaken van het kwarttarief voor de motorrijtuigenbelasting.

Dat betekent dat je als eigenaar van een kampeerauto slechts 25 procent van de reguliere wegenbelasting betaalde die geldt voor een gewone personenauto in dezelfde gewichtsklasse.

Dit maakte de jaarlijkse MRB voor campers relatief laag. Campers zijn doorgaans zwaar, wat normaal tot hogere belastingen zou leiden.

Campertype Gewicht Wegenbelasting (jaar, kwarttarief) MRB reguliere auto Buscamper 2.900 kg €258 €1.032 Halfintegraal 3.000 kg €279 €1.116 Alkoof 3.200 kg €300 €1.200 Integraal 3.400 kg €319 €1.276

Campersoorten kort uitgelegd Buscamper: kleine camper op basis van een bestelbus.

Halfintegraal: deels geïntegreerde opbouw, iets groter dan een buscamper.

Alkoof: extra slaapruimte boven de cabine, vaak geschikt voor gezinnen.

Integraal: volledig opbouwvoertuig, cabine en woonruimte één geheel; meestal de grootste en zwaarste.

2. Hoeveel wegenbelasting betaal je voor een camper in 2026?

Vanaf 1 januari 2026 verandert dit ingrijpend: het kwarttarief vervalt en wordt vervangen door een halftarief.

Je betaalt dan 50 procent van het reguliere tarief voor personenauto’s. Het halftarief gaat in bij het eerste volledige tijdvak van 2026 waarin je wegenbelasting moet betalen.

Bijvoorbeeld: als je tijdvak loopt van 5 december 2025 tot en met 4 maart 2026, betaal je nog het kwarttarief tot 4 maart, daarna het halftarief.

Campertype Gewicht Wegenbelasting 2026 (jaar, halftarief) Stijging t.o.v. 2025 Buscamper 2.900 kg €516 +€258 Halfintegraal 3.000 kg €558 +€279 Alkoof 3.200 kg €600 +€300 Integraal 3.400 kg €638 +€319

3. Waarom verandert de wegenbelasting voor campers in 2026?

De overheid verlaagt het fiscale voordeel van campers omdat het huidige kwarttarief minder goed te rechtvaardigen is.

Campers worden populairder en worden meer dan alleen incidenteel gebruikt. Zo worden campers steeds vaker gebruikt als tijdelijke woning, vanwege de problematiek op de woningmarkt.

Ook zijn campers zwaar en hebben vaak dieselmotoren, wat extra druk legt op infrastructuur en milieu.

Door het kwarttarief af te schaffen en te vervangen door een halftarief wil de overheid de belastingdruk eerlijker verdelen ten opzichte van andere voertuigen.

Het beleid sluit aan bij bredere fiscale aanpassingen in 2026, waarin verschillende MRB-kortingen voor speciale voertuigen worden herzien.

4. Wat zijn de grootste veranderingen voor wegenbelasting voor campers in 2026?

De belangrijkste veranderingen zijn:

Verdubbeling van het MRB-tarief : van 25 procent naar 50 procent van het reguliere personenautotarief.

Voor alle types campers , zoals buscampers, alkoof, halfintegraal en integraal, geldt het hogere tarief als ze voldoen aan de inrichtingseisen voor een kampeerauto.

Omdat campers zwaar zijn, kan de absolute stijging in euro’s flink oplopen. Bij middelzware tot zware campers kan dit meer dan 1.000 euro per jaar extra betekenen.

Voorbeelden van extra kosten per type camper (indicatief)

Campertype Gewicht Extra kosten per jaar (2026) Buscamper 2.900 kg €1.032 Halfintegraal 3.000 kg €1.116 Alkoof 3.200 kg €1.200 Integraal 3.400 kg €1.276

Let op: dit zijn indicatieve bedragen op basis van gewicht en provinciale opcenten; individuele situaties kunnen afwijken.

5. Wat zijn de economische gevolgen voor campers door de verandering in wegenbelasting?

De verdubbeling van de wegenbelasting heeft meerdere gevolgen:

Hogere vaste lasten voor eigenaren : De jaarlijkse kosten kunnen oplopen van enkele honderden tot ruim duizend euro per jaar extra.

Invloed op tweedehandsmarkt : Hogere wegenbelasting kan campers minder aantrekkelijk maken, vooral voor mensen die ze sporadisch gebruiken. Het gevolg kan zijn dat in 2026 veel Nederlanders hun camper gaan verkopen. Dit kan de verkoopprijzen van campers beïnvloeden.

Veranderingen in koopgedrag: Sommige kopers kiezen mogelijk voor lichtere of fiscaal gunstiger campers, of voor modellen die al onder het halftarief vielen. Ook kan het schorsen van het kenteken van de camper een manier zijn om kosten te beperken. De MRB wordt dan tijdelijk stopgezet, net als de verplichte verzekering en de de APK.

6. Wat kun je als camper-eigenaar doen?

Er zijn verschillende manieren om de impact van de hogere wegenbelasting voor campers te beperken:

Kampeerautotarief aanvragen

Zorg dat je camper officieel voldoet aan de inrichtingseisen (o.a. vaste kook- en slaapgelegenheid) en vraag het bijzonder tarief aan bij de Belastingdienst. Alleen dan kun je het halftarief krijgen. Camper schorsen

Gebruik je camper alleen in vakantieperiodes? Dan kun je je kenteken tijdelijk laten schorsen, zodat je geen MRB betaalt zolang de camper niet op de openbare weg staat. Let op: de camper moet dan op eigen terrein staan of in een stalling, want alleen dan geldt de schorsing. Fiscaal gunstig voertuig kiezen

Overweeg bij een nieuwe aankoop een lichter model of een camper die al onder het halftarief valt. Zo blijft de stijging beperkt.

