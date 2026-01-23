feature Elektrische auto zet wegenbelasting onder druk: D66 en CDA geven rekeningrijden nieuwe kans Betalen voor autogebruik in plaats van bezit staat weer eens op de agenda van politici. Waarom de invoering ervan deze keer wél kans maakt. Max Erich 23 januari 2026Leestijd: 8 minuten Laden… Word abonnee en lees direct verder Al vanaf €1 per week leest u onbeperkt alle edities en artikelen van EW. Bekijk onze abonnementen. Bent u al abonnee, maar heeft u nog geen account? Maak die dan hier aan. Extra uitleg vindt u hier. Ja, ik word abonnee Bent u al abonnee en hebt u al een account? log dan hier in Verder lezen? U bent momenteel niet ingelogd of u hebt geen geldig abonnement. Wilt u onbeperkt alle artikelen en edities van EW blijven lezen? Bekijk abonnementen Er ging iets fout Uw sessie is verlopen Wilt u opnieuw inloggen Tags Kilometerheffing rekeningrijden wegenbelasting