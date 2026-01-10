Amerikaanse markt in trek bij Nederlandse ondernemers: ‘Richten ons steeds meer op Verenigde Staten’

Ruim veertig Nederlandse bedrijven reisden afgelopen week naar Las Vegas voor CES, de grootste techbeurs ter wereld. Ondanks alle (geo)politieke spanningen, blijft de Amerikaanse markt aantrekkelijk voor Nederlandse bedrijven.

Van oorsprong is CES een beurs waar de nieuwste gadgets worden gepresenteerd. Tegenwoordig vind je er naast de grote techspelers, bedrijven uit zo ongeveer alle sectoren: van de gezondheidssector tot de auto-industrie. Ook Nederlandse bedrijven zoals TomTom en Philips zijn er aanwezig.

Productlancering

Anne Berends (36), CEO, CTO en mede-oprichter van SunLED, staat met haar bedrijf voor de tweede keer op CES. Ze ontwikkelde lichttechnologie die de gezondheid verbetert. Het apparaatje kan aan het scherm van een laptop of monitor worden bevestigd. Gebruikers worden zo blootgesteld aan gezond licht, gebaseerd op de goede elementen van zonlicht.

‘Vorig jaar konden we alleen nog maar een prototype laten zien, daar kregen we nuttige feedback op,’ zegt Berends.

‘Ook gaven partijen toen aan dat ze wel wilden samenwerken, maar een product wilden zien dat al op de markt is. In sneltreinvaart hebben we ons product doorontwikkeld en in november in Nederland gelanceerd. Nu willen we opnieuw gesprekken voeren en ze over de streep trekken.’ In april wil ze haar product in de Verenigde Staten lanceren.

Interessant zijn bedrijven die schermen produceren en op zoek zijn naar innovaties. Zoals HP, Dell en LG. ‘Dit is voor ons dé plek om met ze in contact te komen. Ze lopen hier rond in de start-uphal en zijn gericht op zoek naar nieuwe innovaties,’ zegt Berends.

Amerikaanse manier van zakendoen

Nederlandse bedrijven reizen naar CES om uiteenlopende redenen. In de vroege fase vaak om inspiratie op te doen of contacten te leggen met mogelijke klanten of nieuwe partners. Dan is een bezoek aan CES vooral een investering in de toekomst. In een latere fase dient het om hun product te promoten.

‘Sommige jonge bedrijven gaan misschien wat te vroeg. Maar je ziet wel dat ze geïnspireerd raken door de Amerikaanse manier van zakendoen. Die ondernemers willen daarna sneller financiering ophalen of inkomsten genereren,’ zegt Constantijn van Oranje (56), speciaal gezant van Techleap, organisatie voor Nederlandse techstart-ups en scale-ups.

Een ander voordeel is dat bedrijven sneller in gesprek gaan met potentiële klanten. ‘Vooral hardwarebedrijven zijn vaak lang bezig met ontwikkelen en praten te laat met klanten. Op de beurs doen ze dat wel,’ zegt Van Oranje. Zelf gaat Van Oranje ook ieder jaar naar Las Vegas, maar hij moest deze keer achterblijven omdat zijn vlucht werd geannuleerd.

Statiegeld

Valerie van Zuijlen (32), CEO van Statieheld, staat er met haar bedrijf voor het eerst. Haar machine neemt flesjes, blikjes of festivalbekers in en kan er geld of muntjes voor teruggeven. In Nederland moet de recycleautomaat in de loop van dit jaar op 750 locaties staan.

Ze zou ook graag willen uitbreiden in de Verenigde Staten. ‘In tien Amerikaanse staten bestaat ook statiegeld. Bovendien ben ik zelf deels opgegroeid in Amerika, dus ik begrijp deze markt beter dan bijvoorbeeld België of Duitsland,’ zegt Van Zuijlen.

Speciaal voor CES maakte Statieheld een machine die bij het inleveren van flesjes of blikjes casinochips teruggeeft. Maar door logistieke complicaties moest die automaat helaas achterblijven.

Van Zuijlen wil vooral contact met grote supermarktketens zoals Wallmart en Target, maar ook met scholen, tankstations en festivalorganisatoren. ‘We willen kijken of er überhaupt interesse is in de automaat. Daarnaast onderzoeken we hoe we juridisch een vestiging in Amerika zouden kunnen opzetten, er lopen hier mentoren rond die daarbij kunnen helpen.’

Uitbreiden in de Verenigde Staten

LeydenJar bestaat tien jaar en staat voor de derde keer op CES. Het bedrijf ontwikkelt een batterijonderdeel op basis van silicium, waardoor de capaciteit een stuk groter is. In de vroege fase ging het bedrijf naar CES om te testen of er überhaupt vraag is naar de technologie. Drie jaar geleden gingen ze met een werkend product.

‘Toen hebben we daar best wat klanten aan overgehouden,’ zegt Tim Aanhane (32), business developer bij LeydenJar. Nu gaat het bedrijf daadwerkelijk productie draaien: einde van het jaar opent de fabriek.

Op CES ontmoet Aanhane bestaande klanten, de technologie wordt bijvoorbeeld gebruikt door een Chinese batterijproducent. LeydenJar wil ook praten met Amerikaanse techbedrijven zoals Microsoft of Google.

Deze week maakte LeydenJar bekend uit te breiden in de Verenigde Staten. Eerder haalde het bedrijf tien miljoen euro op bij een grote Amerikaanse speler. ‘Ik kan niet zeggen welke, maar het is één van de grote zeven Amerikaanse techbedrijven. We richten ons steeds meer op Amerika.’

Verenigde Staten blijven aantrekkelijk

Ondanks de (geo)politieke spanningen en het veranderende klimaat, is de Amerikaanse markt nog steeds interessant voor Nederlandse bedrijven. ‘Een aantal bedrijven lijdt onder de migratieregels en de kosten om buitenlandse werknemers aan te nemen, maar ik hoor niet van bedrijven dat ze niet meer naar de VS willen,’ zegt Van Oranje van Techleap. In tegendeel. ‘Als je bijvoorbeeld met AI bezig bent, dan moet je eigenlijk wel naar de Verenigde Staten. De intensiteit van de ontwikkelingen is er erg hoog, nieuwe toepassingen worden daar uitgevonden.’

Ook medische start-ups kunnen niet om de Verenigde Staten heen. ‘In Europa is het moeilijker om diensten of producten uit te rollen, vanwege regelgeving en de gefragmenteerde markt. De Europese medicijnwaakhond EMA is veel trager dan het Amerikaanse FDA, al is die onder Trump uitgekleed en ook trager geworden,’ zegt Van Oranje.

‘De Verenigde Staten blijven een interessante markt omdat er heel veel mensen wonen en omdat het een goede testmarkt is voor nieuwe consumentenproducten en proposities,’ zegt Berends van SunLED. De ondernemer merkt wel dat de eerste dag op CES rustiger was dan voorgaande jaren. Ook in het Nederlandse paviljoen staan iets minder bedrijven. Vorig jaar gingen er 50 bedrijven mee, nu zijn het er 45.

‘Sommigen vinden het spannend om de Amerikaanse grens over te gaan of krijgen geen visum,’ zegt Berends. ‘Natuurlijk vind ik er politiek ook wat van. Maar mijn product maakt mensen gezonder en blijer, dat staat los van een politieke boodschap.’