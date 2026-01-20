Hoeveel vierkante meters krijgt u voor vijf ton?

De Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM) maakte vorige week bekend dat een gemiddeld koophuis in Nederland nu 502.496 euro kost. Wat krijg je voor die prijs aan vierkante meters, en op welke plek?

Voor het eerst in de geschiedenis kost een gemiddeld koophuis in Nederland meer dan een half miljoen euro. Hoeveel woonoppervlak krijg je voor zo’n bedrag?

Het zal niet verbazen dat dit gemiddelde bedrag in Amsterdam de kleinste woning oplevert. Met een half miljoen euro kom je daar uit op een schamele 59 vierkante meter. Utrecht volgt met 77 vierkante meter, en in Haarlem is je huis dan gemiddeld 78 vierkante meter groot.

Hoeveel vierkante meters krijg je buiten de Randstad?

Als we heel Nederland als uitgangspunt nemen, dan is voor 500.000 euro gemiddeld een huis van 106 vierkante meter te koop is. Wie voor dat geld inderdaad zo’n huis wil, komt terecht in gemeentes als Breda, Purmerend en West Betuwe.

Wil je voor dat half miljoen echt meer ruimte, dan moet je naar het noorden of het verre zuiden. In Kerkrade krijg je 197 vierkante meter, en dan zit er vaak nog een tuin bij. De gemeente Pekela biedt het meeste oppervlak voor 500.000 euro: 222 vierkante meter.

De cijfers komen van makelaarsvereniging NVM, maar hypotheekadviseur De Hypotheker deed hetzelfde onderzoek in 2023. Ook toen was de conclusie dat een huis dat je in Zuid-Limburg koopt voor 500.000 euro, circa 2,5 keer zo groot zal zijn als een even duur huis in Groot-Amsterdam. Inmiddels is dat dus 3,3 keer zo groot. En dat in amper 2,5 jaar tijd.

Top 10-gemeenten met het GROOTSTE woonoppervlak voor 500.000 euro Gemeente Aantal m2 1 Pekela 222 2 Kerkrade 197 3 Heerlen 184 4 Veendam 182 5 Terneuzen 181 6 Harlingen 177 7 Landgraaf 175 8 Noardeast-Fryslân 172 9 Beekdaelen 172 10 Eemsdelta 172

Veranderingen huizenprijzen over de jaren heen

In 2023 kreeg je voor 5 ton in Utrecht een huis van 116 vierkante meter, 39 meer dan in het laatste kwartaal van 2025. In Pekela kreeg je toen voor 5 ton een woonhuis met een oppervlakte van 250 vierkante meter, 28 meer dan nu. In Kerkrade was het in 2023 voor 500.000 euro mogelijk om een huis van 245 vierkante meter te kopen. Ruim boven de 200 dus. Inmiddels is ook daar het gemiddelde oppervlak gezakt naar onder de 200 vierkante meter.

Overigens is de vraag naar huizen nog altijd groter dan het aanbod. Daarom wordt nu zo’n 72 procent van de woningen boven de vraagprijs verkocht.