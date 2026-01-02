Deze forse veranderingen raken uw portemonnee in 2026: van pensioenen tot box 3

Wat merkt u van het nieuwe jaar in uw portemonnee? EW zet het op een rij in een tweedelige serie. In deel één: box 3, staatsobligaties, overdrachtstaks en pensioenen.

Hoe werkt de overdrachtstaks in 2026? Niet alles wordt slechter. Komend jaar gaat de overdrachtsbelasting voor tweede huizen – het containerbegrip waaronder het vakantiehuis, het huis voor studerende kinderen en te verhuren huizen vallen – omlaag van 10,4 naar 8 procent. Het kabinet heeft daartoe zeker niet besloten uit goedertierenheid. Door de samenloop met de overheidsmaatregelen om huurprijzen te begrenzen en de vermogenstaks te verhogen, dreigden al te veel particuliere verhuurders de huurmarkt te verlaten of niet meer te betreden. Overdrachtsbelasting in Nederland Dat zou de toch al schrale huurmarkt nog verder doen droogkoken. De lagere overdrachtsbelasting moet dit tegengaan. Tot 2012 gold voor de overdrachtsbelasting een uniform tarief van 6 procent. Lees ook | Tweede Kamer stemt in met het Belastingplan: duidelijkheid over box 3, spaargeld en beleggingen Sindsdien is er flink aan gesleuteld. Voor zakelijk vastgoed staat het tarief tegenwoordig op 10,4 procent. Voor het huis dat dient als hoofdverblijf – het eigen huis – is dat 2 procent. Starters op de (eigen) huizenmarkt zijn onder voorwaarden vrijgesteld van overdrachtsbelasting. En voor de rest geldt volgend jaar dus 8 procent.

Lees verder: alles over box 3