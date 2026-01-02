Deze forse veranderingen raken uw portemonnee in 2026: van pensioenen tot box 3

Wat merkt u van het nieuwe jaar in uw portemonnee? EW zet het op een rij in een tweedelige serie. In deel één: box 3, staatsobligaties, overdrachtstaks en pensioenen.
Hoe werkt de overdrachtstaks in 2026?
Niet alles wordt slechter. Komend jaar gaat de overdrachtsbelasting voor tweede huizen – het containerbegrip waaronder het vakantiehuis, het huis voor studerende kinderen en te verhuren huizen vallen – omlaag van 10,4 naar 8 procent.
Het kabinet heeft daartoe zeker niet besloten uit goedertierenheid. Door de samenloop met de overheidsmaatregelen om huurprijzen te begrenzen en de vermogenstaks te verhogen, dreigden al te veel particuliere verhuurders de huurmarkt te verlaten of niet meer te betreden.
Overdrachtsbelasting in Nederland
Dat zou de toch al schrale huurmarkt nog verder doen droogkoken. De lagere overdrachtsbelasting moet dit tegengaan. Tot 2012 gold voor de overdrachtsbelasting een uniform tarief van 6 procent.
Sindsdien is er flink aan gesleuteld. Voor zakelijk vastgoed staat het tarief tegenwoordig op 10,4 procent. Voor het huis dat dient als hoofdverblijf – het eigen huis – is dat 2 procent.
Starters op de (eigen) huizenmarkt zijn onder voorwaarden vrijgesteld van overdrachtsbelasting. En voor de rest geldt volgend jaar dus 8 procent.
Wat gebeurt er met pensioenen in 2026?
Per januari krijgen zo’n vijf miljoen werkenden en gepensioneerden een ander pensioencontract. Ruim twintig fondsen stappen over naar het nieuwe stelsel en zetten daarbij zo’n 500 miljard euro aan pensioenkapitaal om.
Zorg en Welzijn, de pensioenreus uit de zorgsector met drie miljoen deelnemers en 250 miljard euro, legt het meeste gewicht in de schaal.
Pensioenreuzen stappen over
Een jaar later, per 2027, stappen andere pensioenreuzen over, zoals het ABP, het fonds voor ambtenaren, onderwijzers en militairen.
Naar verwachting vallen de uitkeringen na de overstap hoger uit.
Daarbij dient wel te worden aangetekend dat de financiële omstandigheden voor pensioenfondsen gunstig zijn. Rentes stijgen, aandelen ook.
Maar de markten kunnen omslaan, en dan gaan de pensioenuitkeringen omlaag.
Staatsobligaties steeds interessanter
Het afgelopen jaar vertoonden obligaties een opmerkelijk patroon. In de regel bewegen rentes op staatsleningen in de ontwikkelde economieën dezelfde kant op.
Maar in 2025 (tot begin december) niet. ‘Rentes bewogen idiosyncratisch. In de Verenigde Staten gingen ze omlaag, terwijl ze in de eurozone stegen,’ zegt Suparna Sampath, obligatiedeskundige bij de grote Britse vermogensbeheerder Vanguard.
Sampath verwacht dat de rente op Europese staatsobligaties ‘higher for longer’ blijft – hoger gedurende een langere periode. Dat komt door de Europese economie.
Amerikaanse importheffingen
De groei wordt weliswaar getemperd door de Amerikaanse importheffingen, maar daar staat Duitse investeringsdrift tegenover.
De Duitsers laten hun begrotingstekort oplopen, om economie en leger te stutten. En daarmee stutten ze ook de economie in de eurozone.
De Nederlandse pensioenhervorming speelt ook een rol. Naar verwachting steken pensioenfondsen straks minder geld in langlopende Europese staatsobligaties.
Sampath: ‘Door die verkoopgolf zullen vooral de lange obligatierentes stijgen.’
Wat verandert er aan box 3 en de vermogenstaks in 2026?
De Nederlandse particuliere belegger heeft weinig op met obligaties. Dat is te wijten aan de vermogenstaks van box 3. De fiscus moet rekenen met een fictief rendement van 6 procent over deze belegging.
Bij het tarief van 36 procent wordt er daardoor effectief 2,16 procent belasting geheven over obligaties.
Wie een jaar lang zijn geld veilig stalt bij de Nederlandse staat, kreeg begin december 2 procent rente vergoed.
Door de belasting in box 3 blijft daar vaak weinig van over.
Box 3 in 2028 op de schop
Maar per 2028 gaat box 3 volgens de planning op de schop.
Vanaf dan dient er alleen belasting te worden betaald over het werkelijk behaalde rendement. Dat zou dus 36 procent over 2 procent betekenen in plaats van over 6 procent.
Verandering box 3 maakt obligatiemarkt interessanter
Hierdoor is de obligatiemarkt een stuk interessanter.
Via obligaties valt er te beleggen in zekere en minder zekere obligaties (met een hogere rente) en in korte en lange looptijden. Dat kan aantrekkelijker zijn dan sparen bij de bank.
