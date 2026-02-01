Box 3: uitleg en tarieven voor 2025 en 2026

In box 3 wordt belasting geheven over inkomen uit vermogen, zoals spaargeld, beleggingen en andere bezittingen. Hoeveel precies, hangt af van de hoogte van uw vermogen en de geldende regels van dat belastingjaar. Lees hier alles over box 3, hoe belasting op vermogen wordt berekend en wat u moet weten voor de belastingjaren 2025 en 2026.

Wat is box 3?

In box 3 zit bij uw belastingaangifte al het inkomen uit sparen en beleggingen. Denk aan spaarrente en eventueel rendement van beleggingen. Uw eigen huis en hypotheek vallen niet in box 3, maar in box 1 van de inkomstenbelasting. Al het andere vastgoed valt wel in box 3: zoals een vakantiewoning of een woning die wordt verhuurd, vallen deze panden ook onder box 3.

Box 3: waarover betaalt u belasting?

In box 3 vallen onder meer spaargeld, beleggingen, vastgoed, maar ook schulden. Als u boven het heffingsvrije vermogen uitkomt, hanteert de Belastingdienst drie verschillende, fictieve, rendementspercentages.

Wat valt er onder box 3?

Spaargeld

Beleggingen (onder meer aandelen, vastgoed, cryptovaluta en obligaties).

Schulden

Box 3: wat is het heffingsvrije vermogen?

Of u belasting moet betalen over uw vermogen in box 3, hangt af van of het geheel boven het heffingsvrije vermogen uitkomt. Dit is een vast, belastingvrij, bedrag. De hoogte wordt ieder jaar opnieuw vastgesteld. Zo is het heffingsvrije vermogen over het belastingjaar 2026 vastgesteld op 59.357 euro (of 118.714 euro met een fiscale partner).

Hebt u meer vermogen dan dit bedrag, dan betaalt u belasting over het deel dat boven het heffingsvrije vermogen uitkomt.

Het kabinet-Schoof wilde het heffingsvrije vermogen verlagen van 57.684 euro naar 51.396 euro, maar de Tweede Kamer ging daar niet mee akkoord. Het heffingsvrije vermogen stijgt in principe elk jaar, door inflatie.

Box 3: wanneer zijn schulden aftrekbaar?

Ook schulden kunnen meetellen in box 3-belasting, bijvoorbeeld een studieschuld, een negatief banksaldo, of een hypotheek op een tweede huis. De hypotheek voor uw eigen woning valt onder box 1.

Alle schulden boven de 3.800 euro (of 7.600 euro met een fiscale partner) mogen samen met het heffingsvrije vermogen worden afgetrokken van het bedrag waarover u box-3-belasting moet betalen.

Wat is het fictieve rendement in box 3 in 2025 en 2026?

Als uw vermogen boven het heffingsvrije bedrag uitkomt, betaalt u hier belasting over. De Belastingdienst gaat ervan uit dat er met vermogen winst wordt behaald. Daarvan wordt een schatting gemaakt, dit is het fictieve rendement, ook wel forfaitaire rendement genoemd. Over dit rendement betaalt u belasting.

In box 3 bestaan drie verschillende rendementspercentages: een voor banktegoeden (spaargeld), een voor beleggingen en een voor schulden. Voor 2025 (waarover u in 2026 belasting betaalt) en voor 2026 (waarover u in 2027 belasting betaalt) gelden verschillende rendementspercentages. De meest actuele percentages zijn te vinden bij de Belastingdienst.

Rendementspercentages 2025 (deels voorlopig) – Banktegoeden: 1,44 % – Beleggingen en andere bezittingen: 5,88 % – Schulden: 2,62 %

Rendementspercentages 2026 (voorlopig) – Banktegoeden: 1,28 % – Beleggingen en andere bezittingen: 6,00 % – Schulden: 2,70 %

Voor de belastingaangifte van 2025 is het fictieve rendement op beleggingen en bezittingen 5,88 procent. Voor spaargeld ligt dat met 1,44 procent iets lager, dit wordt waarschijnlijk volgend jaar verlaagd naar 1,28 procent. Over dat fictieve rendement betaalt u 36 procent belasting.

Wet tegenbewijsregeling box 3

In 2024 oordeelde de Hoge Raad dat het fictieve rendement waarmee de Belastingdienst rekent, niet eerlijk is.

Daarom is per 1 juli 2025 de Wet tegenbewijsregeling box 3 in werking getreden. Met deze wet kunt u geld terugkrijgen, als u kunt aantonen dat u over box 3 in de belastingjaren tussen 2017 en 2027 te veel belasting heeft betaald of nog moet betalen.

Dit is het geval als uw werkelijke rendement lager was of is dan het fictieve rendement. Hiervoor gelden strikte voorwaarden. Per 1 januari 2028 moet een wet in werking treden waarin het daadwerkelijke rendement wordt belast.

Wat is de peildatum van box-3-belasting?

De peildatum waarop wordt vastgesteld of en hoeveel belasting u moet betalen in box 3, is 1 januari. Uw bezittingen en schulden op die dag bepalen dus uw belastingaanslag.

Hoe berekent u belasting over box 3?

Om te weten hoeveel belasting u moet betalen over vermogen in box 3, moet u uw heffingsvrije vermogen aftrekken van uw totale vermogen. Bij schulden hoger dan 3.800 euro (of 7.600 euro met een fiscale partner), mag u het deel boven die drempel aftrekken van het vermogen dat belast wordt.