Youngtimerregeling op de schop: hogere bijtelling raakt zakelijke rijders hard in de portemonnee

De Eerste Kamer stemt naar alle waarschijnlijkheid in met het Belastingplan 2026, waarmee de youngtimerregeling per 1 januari verandert. Wat betekent dat concreet, en waarom is er zoveel kritiek op deze regeling? Tien vragen.

1. Wie wordt geraakt door de wijziging van de youngtimerregeling?

De leeftijdsgrens voor de fiscale bijtelling voor zakelijke auto’s gaat omhoog. De Tweede Kamer besloot eind november om die grens stapsgewijs te verhogen, zonder algemene overgangsregeling – ondanks aandringen vanuit de autobranche.

Na de behandeling in de Eerste Kamer heeft staatssecretaris Eelco Heinen (VVD) toegezegd dat er voor een specifieke groep alsnog uitstel komt. Dat kan voor duizenden zakelijke rijders het verschil maken tussen een abrupte kostenstijging en tijdelijke verlichting.

Lees ook | Wegenbelasting elektrische auto stijgt fors in 2026: dit betekent het voor u

2. Wat is een youngtimer?

Een youngtimer is een auto van minimaal vijftien jaar oud die qua leeftijd nog geen oldtimer (veertig jaar of ouder) is, maar ook geen gewone occasion is. De term wordt in de praktijk veelal gebruikt voor luxere oudere auto’s, die vroeger tot een hoger segment en hogere prijsklasse hoorden.

De aanduiding youngtimer krijgt vooral fiscale betekenis bij zakelijk gebruik. Dan gelden speciale regels voor de bijtelling. Als die regels veranderen, kan een auto fiscaal niet langer als youngtimer gelden, ook al blijft hij qua leeftijd hetzelfde.

3. Wat is de youngtimerregeling?

De youngtimerregeling is een fiscale regeling voor zakelijke rijders waarbij de bijtelling voor privégebruik van oudere auto’s wordt berekend over de dagwaarde in plaats van over de oorspronkelijke catalogusprijs.

Hierdoor valt de fiscale bijtelling bij auto’s van vijftien jaar en ouder vaak aanzienlijk lager uit dan bij jongere zakelijke auto’s. Dat de regeling populair maakt bij ondernemers, onder wie zzp’ers en directeur-grootaandeelhouders.

4. Hoe werkt de youngtimerregeling?

De regeling werkt via de bijtelling, die wordt verwerkt in de loonadministratie of de belastingaangifte van de zakelijke rijder. De dagwaarde van de auto wordt vastgesteld op basis van de marktwaarde en kan zo nodig worden onderbouwd met een taxatie.

Wegenbelasting op de schop: dit zijn de nieuwe plannen Naar het artikel

Meer van Robert Smid

De regeling geldt alleen voor zakelijke auto’s met privégebruik. Wie kan aantonen dat hij minder dan 500 kilometer per jaar privé rijdt, betaalt geen bijtelling.

De bijtelling telt mee als inkomen en kan doorwerken in andere inkomensafhankelijke regelingen, zoals de inkomensafhankelijke bijdrage zorgverzekeringswet.

5. Wanneer verandert de youngtimerregeling?

De Tweede Kamer verhoogde eind november stapsgewijs de leeftijdsgrens voor de youngtimerregeling. In de wetstekst staat:

Per 1 januari 2026: verhoging van 15 naar 16 jaar

Per 1 januari 2027: verdere verhoging naar 25 jaar

Maar na kritiek uit de Eerste Kamer heeft staatssecretaris Heinen toegezegd dat auto’s die in 2026 vijftien jaar oud zijn dat hele jaar onder de huidige youngtimerregeling blijven vallen, mits de auto aan dezelfde persoon ter beschikking blijft staan. Daarmee wordt de invoering voor deze groep feitelijk met een jaar uitgesteld.

6. Waarom is deze wijziging in de youngtimerregeling zo ingrijpend?

Omdat de Tweede Kamer het amendement aannam zonder algemene overgangsregeling. Daardoor kan voor zakelijke rijders die nu legaal gebruikmaken van de regeling al per 1 januari een veel hogere bijtelling gaan gelden.

Door de toezegging van Heinen wordt de meest acute pijn voor rijders van auto’s die in 2026 vijftien jaar oud worden deels verzacht. Maar voor andere groepen blijft de maatregel ingrijpend.

Lees ook | Wegenbelasting verandert – tenaamstellingsbelasting op komst: betaalt de benzine-occasionrijder straks veel meer?

7. Hoe reageert de Eerste Kamer?

Die is kritisch op de voorgestelde aanpassing van de youngtimerregeling. Senatoren hekelen vooral de snelheid van de ingreep, de gebrekkige onderbouwing van de cijfers en het ontbreken van een brede overgangsregeling.

Die kritiek heeft effect gehad. Staatssecretaris Heinen heeft toegezegd de maatregel opnieuw te laten doorrekenen door het Centraal Planbureau en ruimte te creëren voor tijdelijk uitstel voor auto’s die in 2026 vijftien jaar oud worden.

Tegelijk kan de Eerste Kamer het amendement niet los aanpassen. Ze kan alleen het volledige Belastingplan aannemen of verwerpen.

8. Wat betekent dit voor de markt van youngtimers?

De maatregel heeft niet alleen gevolgen voor berijders, maar ook voor de youngtimermarkt zelf. Verkopers vrezen dat de vraag naar zakelijke youngtimers sterk afneemt, omdat het fiscale voordeel in korte tijd verdwijnt. Daardoor dreigen dealers met grote voorraden te blijven zitten die in één klap fors minder waard worden.

Wegenbelasting onder druk – Kamer stemt in met fikse belastingboete die werkgevers hard in de portemonnee raakt Naar het artikel

Meer van Robert Smid

Volgens de branche kan het totale waardeverlies oplopen tot honderden miljoenen euro’s. Sommige bedrijven zijn vrijwel volledig afhankelijk van de verkoop van youngtimers en vrezen dat de maatregel het einde van hun onderneming betekent.

9. Zijn er alternatieven of reparaties voorgesteld?

Ja. Youngtimerverkopers hebben een alternatief voorstel gedaan om de regeling in te perken, maar niet abrupt af te schaffen. Zo pleiten zij ervoor om de regeling te laten gelden voor auto’s van vóór 2012 en voor elektrische auto’s van vijf jaar en ouder.

Volgens de sector voorkomt dit dat relatief jonge elektrische auto’s massaal naar het buitenland verdwijnen en biedt het zzp’ers een betaalbare overstap naar elektrisch rijden, zonder dat zij ineens met een veel hogere bijtelling worden geconfronteerd.

10. Wat heeft de staatssecretaris nu concreet toegezegd?

Ten eerste blijven auto’s die in 2026 vijftien jaar oud worden dat hele jaar onder de youngtimerregeling, mits ze bij dezelfde berijder blijven. Daarmee krijgen recente kopers meer tijd om zich aan te passen. Daarnaast rekent het CPB de maatregel door, omdat er twijfel bestaat over het aantal zakelijke youngtimers en hun gemiddelde waarde.

Tot slot staat Heinen positief tegenover een mogelijke e-timerregeling, waarbij de bijtelling voor tweedehands elektrische auto’s lager uitvalt. Concrete toezeggingen daarover doet hij nog niet, mede met het oog op de kabinetsformatie.