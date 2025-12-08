Veiligheidsexpert: noodpakket voor drie dagen is ʻachterhaaldʼ

De overheidscampagne ‘Denk vooruit’ om burgers bewust te maken van de gevolgen van rampen en oorlog, steunt op verkeerde aannames. Dat zegt veiligheidsexpert Inge Bryan in een interview met EW.

Bij de meeste Nederlanders valt deze weken een informatieboekje op de mat. Daarin staat hoe je jezelf kunt voorbereiden op een noodsituatie.

Met extra voedsel, water en wc-papier moet elk huishouden zichzelf drie dagen kunnen redden, is de boodschap. Maar volgens veiligheidsexpert Inge Bryan is dat idee achterhaald. ‘De Baltische staten gaan uit van een half jaar,’ zegt ze.

Minister moet sociale cohesie en samenwerking versterken

Bovendien is weerbaarheid een thema dat verder reikt dan defensie, zegt Bryan. ‘Weerbaarheid gaat over sociale cohesie. Dat mensen en organisaties iets kunnen betekenen voor elkaar. En dat je onder moeilijke omstandigheden de rechtsstaat kunt waarborgen.’

Bryan organiseerde recent zelf een avond met haar buren, om te bespreken wat ze voor elkaar kunnen doen. ‘Ik heb zelf een waterfilter. Maar wie kan broodbakken, heeft een barbecue of voorraad medicijnen?’

Mensen moeten in gesprek met hun buurtgenoten, zegt ze. ‘Samenwerking kan voorkomen dat een crisis leidt tot polarisatie en plundering. Het opbouwen van dit soort netwerken valt niet onder defensie. Weerbaarheid is iets van ons allemaal.’

Bryan pleit voor een minister of staatssecretaris die zich breed met weerbaarheid bezighoudt en investeert in sociale cohesie en lokale samenwerking.