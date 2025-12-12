John Fentener van Vlissingen (1939-2025): ondernemer en rentmeester

John Fentener van Vlissingen is op donderdag 11 december overleden. De rasondernemer en filantroop werd 86 jaar oud. Hij was al geruime tijd ziek.

Fentener van Vlissingen groeide op met het Utrechtse familiebedrijf Steenkolen Handels Vereeniging (SHV). Anders dan zijn broers Frits en Paul (beiden overleden eerder al) opteerde hij voor een loopbaan buiten SHV.

Hij begon als bankier, maar koos in 1975 voor het ondernemerschap. Met een eigen investeringsmaatschappij met belangen in de toen nog vrijwel onontgonnen markt voor zakenreizen, vastgoed en veelbelovende bedrijven die om kapitaal zaten te springen.

Kampioen van het Nederlandse familiebedrijfsleven

In 1987 richtte hij zakenreisbureau BCD op. Dat groeide onder zijn leiding uit tot ’s werelds op één na grootste onderneming in die sector, met een omzet van 17 miljard euro over 2024.

BCD is daarmee al jaren prominent vertegenwoordigd in EW’s Top 500 van grootste bedrijven en de Top 200 familiebedrijven. Net als SHV, waar hij zich als aandeelhouder zijdelings mee bemoeide. Dat bedrijf boekte over 2024 een omzet van 23 miljard.

Fentener van Vlissingen zette zich in om de grote waarde van familiebedrijven voor Nederland voor het voetlicht te brengen en hun belangen te dienen. Dat deed hij vanaf 2012 met zijn Stichting Familie Onderneming. Elk jaar deelde de stichting een prijs uit aan het familiebedrijf dat in zijn ogen (en die van de rest van de jury) uitblonk in visie, continuïteit, innovatie en maatschappelijke impact.

Maatschappelijk betrokken tot het einde

De laatste jaren werkte zijn stichting daarbij samen met EW. Winnaars waren onder meer zaadveredelaar Enza en facilitair dienstverlener Vebego.

Bij ondernemerschap hoort rentmeesterschap, vond Fentener van Vlissingen. Samen met zijn echtgenote Marine Comtesse de Pourtalès, met wie hij meestal in zijn geliefde Londen verbleef, richtte hij meerdere foundations op.

Wie succes heeft, moet maatschappelijke verantwoordelijkheid tonen, aldus het echtpaar. Hun John & Marine van Vlissingen Foundation bijvoorbeeld, helpt kwetsbare kinderen.

In de Amerikaanse stad Memphis zijn dat kinderen die op de een of andere manier met hiv te maken hebben. In Nederland liet het echtpaar vakantiehuizen bouwen voor kinderen uit gezinnen met lage inkomens.

Hij laat naast zijn vrouw drie kinderen en negen kleinkinderen na.

Lees het interview dat EW met Fentener van Vlissingen had in 2022.