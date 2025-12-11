feature

KLM-topvrouw Marjan Rintel ziet omslag in maatschappij: ‘Over vliegschaamte hoor ik weinig meer’

Buiten is het koud, zo’n 15 graden onder nul. Maar het welkom in de aankomsthal van vliegveld Kittilä, ongeveer in het midden van Fins Lapland, is warm. Zojuist is de eerste vlucht van KLM naar deze bestemming volbracht. President-directeur Marjan Rintel van KLM wordt met egards ontvangen. Door de Finse luchtvaartautoriteiten ter plekke, door de burgemeester van Kittilä, door een grondmedewerker.