Bijtelling elektrische auto’s gaat omhoog in 2026: dit betekent het voor jouw portemonnee

De bijtelling voor elektrische auto’s verandert in 2026. Wat betekent dat voor de elektrische rijder? Negen vragen beantwoord.

Sinds 2014 heeft een lage bijtelling gegolden voor elektrische auto’s (EV’s), om emissieloos rijden aantrekkelijker te maken. Vanaf 2026 verandert deze regeling weer.

Een eerder plan om alle EV’s meteen onder het standaardtarief van 22 procent te laten vallen, is door de Tweede Kamer tegengehouden. De lage bijtelling blijft bestaan, maar deze korting wordt wel afgebouwd.

De Kamer koos voor geleidelijke afbouw omdat elektrische auto’s gemiddeld duurder zijn dan brandstofauto’s.

1. Wat is de bijtelling?

Bijtelling is een extra belasting voor automobilisten die een zakelijke auto privé gebruiken. De Belastingdienst telt een percentage van de cataloguswaarde bij je inkomen op. Over dat bedrag betaal je inkomstenbelasting.

2. Waarom verandert de bijtelling voor elektrische auto’s?

De bijtelling voor EV’s verandert de komende jaren. Gefaseerd, niet in één keer. Dit is het gevolg van een recente wijziging in het Belastingplan, waarbij de Kamer heeft besloten om de werking van het oorspronkelijke plan (directe gelijktrekking met fossiele auto’s per 1 januari 2026) uit te stellen.

3. Wat verandert er precies in de bijtelling voor elektrische auto’s in 2026?

In 2025 betaal je 17 procent bijtelling, in 2026 wordt dat 18 procent. Het voordeel ten opzichte van brandstofauto’s (waarvoor je 22 procent bijtelling betaalt) wordt kleiner, maar verdwijnt niet volledig. Hieronder volgen enkele voorbeelden.

4. Wat zijn de regels voor elektrische auto’s in 2026?

De tarieven veranderen per 1 januari 2026, 1 januari 2027 en opnieuw in 2028. De eerder geplande sprong naar 22 procent in 2026 is geannuleerd.

Vanaf 1 januari 2026 geldt een aangepast bijtellingspercentage voor elektrische auto’s. Dat blijft lager dan het tarief voor benzine- en dieselmodellen. Zo wil het kabinet elektrisch rijden fiscaal aantrekkelijk houden.

In 2026 geldt:

18 procent bijtelling over de eerste 30.000 euro

22 procent over de rest van de cataloguswaarde

Een voorbeeld voor elektrische auto’s in 2026

Stel, je rijdt een elektrische auto met een fiscale waarde (cataloguswaarde) van 50.000 euro die je in 2026 zakelijk op naam zet. Dan betaal je als volgt bijtelling:

18 procent over de eerste 30.000 euro = 5.400 euro

22 procent over de resterende 20.000 euro = 4.400 euro

In totaal betaal je dan 9.800 euro bruto bijtelling per jaar – dat bedrag telt bij je inkomen en betekent extra inkomstenbelasting.

Het netto bedrag hangt af van je belastingschijf.

Een voorbeeld voor brandstofauto’s in 2026

Stel, iemand rijdt zakelijk in een benzineauto met een cataloguswaarde van 50.000 euro. Voor fossiele auto’s geldt in 2026 het standaard bijtellingspercentage van 22 procent over de volledige cataloguswaarde. Dan betaal je als volgt bijtelling:

22 procent van 50.000 euro = 11.000 euro bruto bijtelling per jaar

Het netto bedrag hangt af van je belastingschijf.

5. Wat verandert er in de bijtelling voor elektrische auto’s de komende jaren?

Elektrische auto’s houden dus nog een tijdje een lager bijtellingspercentage dan het standaardtarief van 22 procent voor benzine- en dieselauto’s. Die korting wordt stapsgewijs afgebouwd en verdwijnt volledig in 2028.

1 januari 2026: de bijtelling voor elektrische auto’s wordt 18 procent over de eerste 30.000 euro van de cataloguswaarde (en 22 procent daarboven).

1 januari 2027: het percentage stijgt naar 20 procent over de eerste 30.000 euro (22 procent daarboven).

1 januari 2028: de korting vervalt volledig en elektrische auto’s krijgen 22 procent bijtelling over de hele cataloguswaarde – gelijk aan benzine- en dieselauto’s.

6. Wat is de geldigheidsduur van de bijtelling?

Het bijtellingspercentage dat geldt op het moment van de eerste tenaamstelling, blijft 60 maanden (dus 5 jaar) van kracht. Daardoor kan een elektrische occasion fiscaal voordelig uitpakken, want je loopt nog mee op het lagere tarief van eerdere jaren.

Voorbeeld:

Koop je in 2026 een elektrische auto uit 2024 met een cataloguswaarde van 50.000 euro, dan geldt nog steeds het oude 16 procents-regime:

16 procent over 30.000 euro = 4.800 euro

22 procent over de resterende 20.000 euro = 4.400 euro

Totaal: 9.200 bruto euro bijtelling per jaar, waarover je inkomstenbelasting betaalt.

7. Wat verandert er de komende jaren nog meer voor zakelijke rijders?

Vanaf 2028 zijn elektrische en fossiele auto’s fiscaal volledig gelijkgesteld: beide categorieën krijgen dan standaard 22 procent bijtelling over de volledige cataloguswaarde.

Er veranderen nog meer regels voor zakelijke rijders:

Versobering van de youngtimerregeling: een youngtimer is nu minimaal 15 jaar oud, vanaf 2026 wordt dat 16 jaar en in 2027 zelfs 25 jaar. Daardoor vallen veel populaire zakelijke occasions straks niet meer onder de gunstige youngtimerregeling van 35 procent over de dagwaarde (de waarde toen ze nieuw werden opgeleverd).

Nieuwe werkgeversheffing (vanaf 2027): werkgevers betalen een extra belasting van 12 procent voor werknemers die een brandstofauto van de zaak privé gebruiken. Dat geldt over de cataloguswaarde (of de dagwaarde bij auto’s ouder dan 25 jaar). De regeling moet wagenparken sneller in de richting van elektrisch rijden duwen. Voor bestaande fossiele leaseauto’s geldt een overgangsregeling tot 2030.

8. Waarom verandert de bijtelling voor elektrische auto’s?

Volgens de Tweede Kamer leiden snelle verhogingen tot een oneerlijke situatie: elektrische auto’s zijn vaak duurder in aanschaf dan vergelijkbare brandstofmodellen.

Een geleidelijke afbouw moet schokeffecten in de markt voorkomen, de elektrificatie niet afremmen en op termijn fiscale gelijkheid mogelijk maken.

9. Heeft het nieuwe kabinet invloed op de bijtelling?

De regels voor 2026 liggen vast. Een nieuw kabinet kan de lijn vanaf 2027 beïnvloeden, bijvoorbeeld door subsidies of kortingen verder af te bouwen, of juist door extra stimulering in te voeren.