Belastingvrij schenken in 2025 en 2026? Dit zijn de opties

Ieder jaar mag u tot een bepaald bedrag belastingvrij schenken. Tot de schenkingsvrijstelling betaalt de ontvanger van de schenking geen belasting. Hoe hoog die vrijstelling is, hangt onder andere af van de familieband die schenker en ontvanger met elkaar hebben. Veel mensen kiezen ervoor om rond de jaarwisseling te schenken. Slim, want dan kan je kort na elkaar twee keer gebruik maken van de vrijstellingen.

Hoeveel mag u nog belastingvrij schenken in 2025?

De grens voor belastingvrij schenken aan kinderen ligt in 2025 op € 6.713. Let op: voor kleinkinderen ligt de vrijstelling lager, namelijk op € 2.690. De hoogte van die vrijstelling stijgt ieder jaar een beetje mee met inflatie. Meer schenken dan dit bedrag mag ook, maar dan betaalt de ontvanger wel schenkbelasting over het bedrag.

Vrijstellingen schenkbelasting 2025 Jaarlijkse schenking aan kinderen € 6.713 Eenmalige schenking kinderen 18-40 jaar zonder vast doel € 32.195 Eenmalige schenking kinderen 18-40 jaar voor studie € 67.064 Eenmalige schenking kinderen 18-40 jaar voor woning (Vervallen) ANBI (erkend goed doel) Onbegrensd vrijgesteld Andere verkrijgers € 2.690 Let op: dit zijn de bedragen zoals deze zijn vastgelegd in het Belastingplan, eind december worden de definitieve bedragen vastgesteld.

Hoeveel mag ik belastingvrij schenken in 2026?

In 2026 mag u iets meer belastingvrij schenken dan in 2025. De grens ligt dan voor een eenmalige schenking aan kinderen van 18-40 jaar op € 33.129. Het gaat hierbij om een schenking zonder een vast doel, zoals een studie of een woning. Voor een studie mag u in 2026 ook iets meer belastingvrij schenken dan in 2025, namelijk € 69.009. Ook de jaarlijkse schenking aan kinderen stijgt, namelijk van € 6.713 naar € 6.908. Voor andere verkrijgers ligt de jaarlijkse schenking niet meer op € 2.690 maar op € 2.769 in 2026.

Vrijstellingen voor belastingvrij schenken in 2026 Jaarlijkse schenking aan kinderen € 6.908 Eenmalige schenking kinderen 18-40 jaar zonder vast doel € 33.129 Eenmalige schenking kinderen 18-40 jaar voor studie € 69.009 Eenmalige schenking kinderen 18-40 jaar voor woning Vervallen ANBI (erkend goed doel) Onbegrensd vrijgesteld Andere verkrijgers € 2.769

Hoeveel belasting moet ik betalen als ik meer schenk dan de schenkingsvrijstelling?

De hoogte van de schenkbelasting is afhankelijk van de relatie tussen de schenker en de ontvanger. Voor partners en kinderen is de schenk- (en erf)belasting nooit meer dan 20%. Voor mensen met wie u een andere band heeft, kan de schenkbelasting bij schenkingen boven € 154.197 oplopen tot 40% in 2025.

Door slim gebruik te maken van vrijstellingen kunt u dus belasting besparen. Het kan bijvoorbeeld slim zijn om rondom de jaarwisseling gebruik te maken van de vrijstellingen voor beide jaren. Dan schenkt u in december een bedrag dat binnen de vrijstelling valt en doet u dat in januari opnieuw.

Tarieven schenkbelasting 2025 Ontvanger schenking Belastbaar bedrag dat boven de vrijstelling uitkomt Belastingtarief Partner of kind Tot € 154.197 10% Vanaf € 154.197 20% (Achter)kleinkind Tot € 154.197 18% Vanaf € 154.197 36% Overige verkrijgers Tot € 154.197 30% Vanaf € 154.197 40%

Voorbeeld schenkbelasting

Stel: u schenkt uw kind in 2025 € 100.000. Uw kind kan gebruikmaken van de eenmalige verhoogde vrijstelling tot € 32.195. Dat betekent dat uw kind over de overige € 67.805 belasting moet betalen. Het gaat om een percentage van 10%. Uw kind betaalt dan dus € 67.805 x 0,1 = € 6.780,50 belasting over de schenking.

Tarieven schenkbelasting 2026 Ontvanger schenking Belastbaar bedrag dat boven de vrijstelling uitkomt Belastingtarief Partner of kind Tot € 158.699 10% Vanaf € 158.699 20% (Achter)kleinkind Tot € 158.699 18% Vanaf € 158.699 36% Overige verkrijgers Tot € 158.699 30% Vanaf € 158.699 40%

Bestaat dat jubelton in 2026 nog?

Nee, de jubelton is op 1 januari 2024 afgeschaft. Er is sindsdien geen aparte verhoogde vrijstelling (tot een bedrag hoger dan een ton) meer voor een (klein)kind dat een woning aanschaft.

Wilt u toch uw kind geld schenken voor een woning? Dan kunt u gebruikmaken van de eenmalige verhoogde vrijstelling van € 32.195 voor kinderen van 18 tot 40 jaar. Let op! U mag deze eenmalige vrijstelling NIET combineren met de jaarlijkse vrijstelling.

Schenkt u meer dan de vrijstelling dan betaalt uw kind daar wel schenkbelasting over. Eventueel kunt u het bedrag aan schenkbelasting ook optellen bij de schenking die u doet, en het belastingbedrag dus extra schenken. Dan betaalt de ontvanger per saldo niets.

Moet ik aangifte doen om gebruik te maken van de schenkingsvrijstelling?

Als uw schenkingen lager liggen dan de jaarlijkse vrijstelling, hoeven u en de ontvanger ze niet aan te geven bij de Belastingdienst. Als u gebruikmaakt van de eenmalige vrijstelling voor 18- tot 40-jarigen moet de ontvanger wel aangifte doen bij de Belastingdienst. Daarmee toont de ontvanger aan maar één keer gebruik te maken van deze regeling. De ontvanger doet dus aangifte, de schenker niet.

Mag ik belastingvrij schenken aan een kind én aan een schoonkind?

Deze vraag krijgen we vaak op de redactie. Het antwoord is: nee. Samenwonende kinderen en schoonkinderen zijn standaard fiscaal partners en worden daarom als ‘eenheid’ gezien door de fiscus. Ze kunnen daarom maar één keer gebruikmaken van de jaarlijkse schenkingsvrijstelling.

Voor kleinkinderen mag u wel gebruik maken van de vrijstelling voor andere ontvangers: € 2.690 per jaar.