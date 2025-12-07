Batterijen tweedehands elektrische auto’s presteren beter dan verwacht – dit is waarom

De Belgische mobiliteitsorganisatie VAB testte de staat van batterijen van gebruikte elektrische wagens. Die gaan langer mee dan verwacht.
De VAB testte vier voormalige leasewagens van KBC Autolease. De voertuigen hadden respectievelijk 20.000, 40.000, 60.000 en 80.000 km afgelegd en waren tussen de 24 en de 48 maanden oud.
Alle voertuigen ondergingen een uitgebreid State Of Health-onderzoek (SOH). De batterij werd van 100 tot 10 procent leeggereden, waarbij een meetmodule de batterij mat.
SOH-test wordt mogelijk verplicht bij tweedehands elektrische auto’s
Op basis van de zo verkregen data valt vervolgens de werkelijke restcapaciteit te berekenen. Het resultaat leest als een percentage: de restcapaciteit van de ‘oude’ batterij ten opzichte van een nieuwe.
Het ziet er overigens naar uit dat zo’n test vanaf volgend jaar verplicht wordt bij een tweedehandskeuring van elektrische auto’s.
Zo zou de consument een meer betrouwbaar beeld krijgen van de staat van de batterij bij aankoop.
Hoe snel verouderen batterijen van elektrische auto’s?
De resultaten van deze test zijn beloftevol. De wagen met de hoogste kilometerstand – een Audi e-tron van 48 maanden met ruim 80.000 km – haalde nog een restcapaciteit van 94 procent.
Dit was de ‘laagste’ score: de overige modellen – een Volvo XC40, BMW i4 en Peugeot e-2008 – scoorden tussen 95 en 97 procent.
Dit bewijst dat batterijen van elektrische wagens veroudering behoorlijk goed kunnen verdragen.
Waarom gaan EV-batterijen langer mee dan gedacht?
De lange levensverwachting danken zij vooral aan het feit dat ze nooit volledig worden ontladen.
Wanneer je op het dashboard van een wagen leest dat de batterij leeg is, blijft er altijd een beetje energie over. De technologie voorkomt zo dat de batterij te diep wordt ontladen – met mogelijke schade als gevolg.
Anders uitgedrukt: producenten offeren een klein stukje rijbereik op ten voordele van de levensduur.
Daar zit het grootste verschil met een batterij van bijvoorbeeld een gsm of een laptop. Daar gaan we dikwijls door tot die volledig leeg uitvalt.
Tweedehands elektrische auto’s worden aantrekkelijker door sterke batterijprestaties
Dit biedt de consument perspectief. Veel elektrische leasingauto’s zijn langzaamaan afgeschreven en komen op de tweedehandsmarkt terecht.
Nu blijkt dat de batterijen van die wagens ook na flink wat kilometers keurig presteren. Daarmee wordt de drempel voor particulieren om over te stappen op een elektrische auto een stuk lager.