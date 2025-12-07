Batterijen tweedehands elektrische auto’s presteren beter dan verwacht – dit is waarom

De Belgische mobiliteitsorganisatie VAB testte de staat van batterijen van gebruikte elektrische wagens. Die gaan langer mee dan verwacht.

De VAB testte vier voormalige leasewagens van KBC Autolease. De voertuigen hadden respectievelijk 20.000, 40.000, 60.000 en 80.000 km afgelegd en waren tussen de 24 en de 48 maanden oud.

Alle voertuigen ondergingen een uitgebreid State Of Health-onderzoek (SOH). De batterij werd van 100 tot 10 procent leeggereden, waarbij een meetmodule de batterij mat.

SOH-test wordt mogelijk verplicht bij tweedehands elektrische auto’s

Op basis van de zo verkregen data valt vervolgens de werkelijke restcapaciteit te berekenen. Het resultaat leest als een percentage: de restcapaciteit van de ‘oude’ batterij ten opzichte van een nieuwe.

Het ziet er overigens naar uit dat zo’n test vanaf volgend jaar verplicht wordt bij een tweedehandskeuring van elektrische auto’s.

Zo zou de consument een meer betrouwbaar beeld krijgen van de staat van de batterij bij aankoop.