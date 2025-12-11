Van Wijnen (ABP): In nieuw pensioenstelsel kunnen kosten per deelnemer dalen naar € 50 per jaar

Bestuursvoorzitter Harmen van Wijnen van pensioenfonds ABP hoopt dat de pensioenhervorming tot forse kostendalingen leidt.

Per deelnemer kunnen de kosten dalen naar ongeveer vijf tientjes, zegt Van Wijnen in een groot interview dat deze week in EW verschijnt. In 2024 bedroegen de kosten per deelnemer bij ABP 124 euro per jaar.

In een interview voor EW’s dubbeldikke Kerstnummer zegt Van Wijnen dat hij die kosten in de komende vier jaar graag flink ziet dalen.

‘Ik ben net herbenoemd voor mijn tweede termijn als voorzitter bij ABP. Maar als ik over vier jaar afscheid neem en het is dan maximaal vijf tientjes per deelnemer per jaar, dan zou ik heel blij zijn. Dat is wel gerekend in euro’s van vandaag.’

Grote reorganisatie bij APG moet pensioenen goedkoper maken

Het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds is er voor 3,1 miljoen werkende en gepensioneerde ambtenaren, onderwijzers en militairen. Volgens de huidige planning stapt het ABP op 1 januari 2027 over naar het nieuwe pensioenstelsel.

Van Wijnen denkt de kostenverlaging te realiseren door het nieuwe ICT-systeem waaraan ABP momenteel bouwt. De nieuwe premieregelingen, die in de plaats komen van middelloonpensioenen, zijn volgens hem eenvoudiger te administreren.

De gevolgen zijn te merken bij dochtermaatschappij APG. APG voert de administratie en de beleggingen uit voor ABP. Het aantal voltijds arbeidsplaatsen bij APG krimpt tot 2030 van ongeveer 3.700 naar 2.500.

Met die ontslaggolf probeert APG 240 tot 270 miljoen euro te besparen, om ABP en andere fondsen goedkoper te kunnen bedienen. APG heeft acht pensioenfondsen tot klant, waaronder naast ABP ook het pensioenfonds voor de bouw.

Musk en Plasterk vallen ABP aan om duurzaam beleggingsbeleid

In het interview gaat Van Wijnen in op de felle kritiek op het beleggingsbeleid van ABP (ABP bepaalt de strategie, APG voert uit).

Begin dit jaar vonden onder anderen Tesla-baas Elon Musk en columnist Ronald Plasterk dat ABP ‘te woke’ belegt. Dat baseerden zij op het besluit van ABP om niet meer in Tesla te beleggen.