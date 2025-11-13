Top 100 winst: dit zijn de bedrijven die de grootste winst behaalden

De banken draaien als een tierelier. Net als in vorige edities horen ze ook deze keer bij de allergrootste winstmakers in de EW Top 500 bedrijven.

Spaarders klagen steen en been over de spaarrentes. Die liggen lager dan elders in Europa. De Autoriteit Consument & Markt (ACM) constateerde vorig jaar al dat zulks het gevolg is van te weinig concurrentie op de spaarmarkt.

Vooralsnog is die situatie onveranderd. En dat is goed nieuws voor de banken, want die hoeven weinig rente uit te keren aan al die spaarzame Nederlanders. Daar staat tegenover dat ze flink wat rente rekenen op de leningen die ze verstrekken.

Door rentebeleid minder inkomsten voor banken

Lage uitgaven, hoge inkomsten – niet gek dus dat ING, Rabobank en ABN AMRO in de Top 5 van grootste winstmakers staan. Voor de duidelijkheid: deze Top 500 is gebaseerd op de cijfers over 2024.

Wat wel is gewijzigd, is het rentebeleid van de Europese Centrale Bank (ECB). Die heeft de belangrijkste rente van de Europese Unie sinds dit voorjaar met stappen verlaagd. Dat betekent lagere inkomsten voor de banken.

Zowel Rabobank als ABN AMRO zag de nettowinst in het eerste halfjaar van 2025 al licht dalen. In de volgende Top 500 zullen ze waarschijnlijk een kleine pas op de plaats maken.

Chips en chipmachines zijn niet aan te slepen

Nummer drie van de winstmakers, chemiebedrijf OCI, pakte enorme boekwinsten op verkochte onderdelen en scoort daarom zo hoog. Voor de nummer één, de onvolprezen chipmachinefabrikant ASML, geldt dat de producten niet aan te slepen zijn. Dat geldt ook voor chipfabrikant NXP Semiconductors, de nummer zes.

Dit zijn de 500 grootste bedrijven van Nederland NAAR HET ARTIKEL

MEER VAN RON KOSTERMAN

In deze EW Top 500 bedrijven is er speciale aandacht voor bedrijven van private-equityfirma’s. De felle kritiek die die firma’s soms krijgen, heeft te maken met hoe zij hun investeringen doen: met veel geleend geld.

Die leningen komen op de balans van de bedrijven te staan, waarna die verantwoordelijk zijn voor aflossingen en rentebetalingen. Dat kan ertoe leiden dat deze bedrijven nettoverliezen maken.

Private-equityfirma’s die zo werken, kijken naar de operationele resultaten van hun bedrijven. En die kunnen prima zijn, zodat er ook ruimte is om leningen af te lossen en rente te betalen.

Bijna de helft maakt winst

Aan de andere kant: loopt het niet goed bij een bedrijf, dan blijft het met een grote schuld achter. Dan barst de kritiek los en volgen de beschuldigingen aan het adres van de private-equityfirma.

Van de 92 bedrijven van investeringsmaatschappijen in de Top 500 maken er 43 een nettowinst. Niet alle firma’s werken met veel geleend geld. HAL Investments bijvoorbeeld, doet dat niet. Die heeft zeven ondernemingen in de Top 500 die allemaal een nettowinst maken.

Eén ervan is bagger- en bouwbedrijf Boskalis, de nummer 21 van de winstmakers. Op nummer elf staat Action. De discount-winkelketen is eigendom van de Britse investeerder 3i Group. Action groeit niet alleen heel snel, het bedrijf maakt ook een enorme winst: bijna 1,4 miljard euro.