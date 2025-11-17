Dit zijn de grootste bedrijven in de detailhandel

Winkelketens presteren over het algemeen goed met private equity als eigenaar, blijkt uit de EW Top 500 bedrijven.

Verreweg de grootste onderneming in de sector detailhandel in de Top 500 is al jaren IKEA. Hartstikke Zweeds, ja, maar het hoofdkantoor staat in Leiden en daarom ziet EW de multinational als Nederlands bedrijf.

Action blijft enorm groeien. De omzet van de discount-winkelketen bedraagt bijna 14 miljard euro, 22 procent meer dan in de vorige editie van EW‘s Top 500.

Action-formule bleek een groot succes

De eerste Action-winkel ging pas in 1993 open in Enkhuizen. Gerard Deen bouwde zijn antiekwinkeltje om tot een winkel voor non-food restpartijen. Hij kreeg hulp van Rob Wagemaker, destijds inkoper bij een kleine supermarktketen van de vader van Gerard.

Later voegde Gerards broer Boris zich bij het gezelschap. De unieke Action-formule – een wisselend assortiment met duizenden goedkope artikelen – bleek een groot succes.

In 2011 werd het bedrijf verkocht aan de Britse private-equitymaatschappij 3i Group, maar het bedrijf wordt nog altijd gerund vanuit het West-Friese dorp Zwaagdijk. ­Het bedrijf heeft in Europa intussen ruim 3.000 filialen en 80.000 werknemers.

Nog een paar jaar van zulke groei en Action staat in de top-10. Het bedrijf wordt geleid door de Marokkaans-Nederlandse CEO Hajir Hajji. Zij begon bij Action als vakkenvuller.

Detailhandel en private equity vaak goede combinatie

EW besteedt in deze Top 500 speciale aandacht aan bedrijven die in handen zijn van private-equityfirma’s. Naast Action zijn veel meer detailhandelaren in handen van die investeerders – en met succes.

Webwinkel Coolblue is van HAL Investments. Na jaren van kommer en kwel en wisselende eigenaren heeft HEMA de weg omhoog gevonden onder de hoede van investeerder Parcom en de familie Van Eerd van de Jumbo-supermarkten. Saskia Egas Reparaz is de CEO.

Blokker ging failliet, maar werkt aan een comeback

Onder meer Hunkemöller, Homefashion Group (Leen Bakker, Kwantum) en RFS Holland (Wehkamp) zijn ook van investeerders. A match made in heaven is de combinatie overigens niet altijd.

In deze Top 500 is geen plek meer voor Blokker. Die winkelketen ging eind vorig jaar failliet. Eigenaar was op dat moment investeringsmaatschappij Mirage Retail Group. In de vorige editie stond Blokker met een omzet van 929 miljoen euro op plek 157.

Onder een nieuwe eigenaar (Blokker-telg Roland Palmer) is de keten intussen met een comeback bezig. Wellicht maakt het ‘nieuwe’ Blokker over een aantal jaren zijn entree in de Top 500.