Wie zijn de echte winnaars van de EW Top 500?

Maar liefst 92 bedrijven in de EW Top 500 zijn in handen van private-equityfirma’s. En van de 49 nieuwkomers in deze editie zijn er 20 in bezit van deze categorie investeerders. In totaal zetten de 92 bedrijven 106 miljard euro om. Ze bieden werk aan ruim 320.000 mensen.

EW stelde de Top 500 bedrijven (gerangschikt op omzet) voor de veertiende keer samen, met hulp van dataleverancier Company.info. Met deze keer speciale aandacht voor de rol van investeerders, zoals private-equityfirma’s.

Ze worden zelf niet meegenomen in de Top 500, maar de bedrijven die ze bezitten of waarin ze de meerderheid hebben, staan wel op de lijst.

Met 92 ondernemingen zijn ze – na de families met hun ondernemingen, waarvan er 189 in de Top 500 staan – de grootste in de categorie ‘eigendom’.

Vaak verguisd, maar van groot belang

Het door politici en vakbondsbestuurders vaak verguisde private equity (‘sprinkhaankapitalisten’) bewijst daarmee dat ze van cruciaal belang is voor de Nederlandse economie.

Vele nieuwkomers in de lijst wisten de voorbije jaren onder de hoede van investeerders hard te groeien en maakten zo een entree in de Top 500.

Het aandeel in de totale omzet van de Top 500 (1.450 miljard euro) ligt iets achter bij het aantal bedrijven dat in bezit is van private equity-firma’s. Dat komt doordat ze zich vooral over de wat ‘kleinere’ bedrijven in de lijst ontfermen.

Door onder meer ambitieuze strategieën financieel mogelijk te maken of fusies en overnames tot stand te brengen, laten ze hun bedrijven groeien.

Straks Action in de Top 10?

En dat kan snel gaan. Hoog in de lijst staat Action (19) met een omzet van bijna 14 miljard euro – een stijging van 22 procent ten opzichte van vorig jaar.

De discount-winkelketen is van de Britse private-equityfirma 3i Group en groeit al jaren enorm hard. Nog een paar jaar en Action staat straks in de Top 10.

Andere bekende bedrijven van investeerders in de Top 500 zijn: Boskalis, HEMA, Bergman Clinics, Hunkemöller en Bugaboo.

Achter het bedrijf Flora Food Group gaat de voormalige margarinedivisie van Unilever schuil, met merken als Becel en Blue Band. Flora Food Group is sinds 2018 van het Amerikaanse Kohlberg Kravis Roberts & Co. (KKR), misschien wel de bekendste private-equityfirma ter wereld.

Deze zomer was KKR nog in het nieuws omdat tal van artiesten niet wilden optreden op festivals die worden georganiseerd door een Brits bedrijf waarvan KKR de eigenaar is.

Private equity: 83 miljard euro in Nederlandse bedrijven

Datzelfde KKR staat met nog vijf ondernemingen in de Top 500. De ranglijst van investeerders met de meeste bedrijven wordt aangevoerd door drie Nederlandse maatschappijen, met zeven ondernemingen: Waterland, HAL Investments (van de familie Van der Vorm) en NPM Capital (van de familie Fentener van Vlissingen).

Het belang van investeerders reikt verder dan de Top 500. Ze investeren ook in bedrijven die niet groot genoeg zijn voor de lijst.

Sinds 2007 staken private-equityfirma’s in Nederland 83 miljard euro aan risicodragend kapitaal in bedrijven, blijkt uit cijfers van branchevereniging NVP.

Bij dat risicodragend kapitaal (geld dat private-equityfirma’s ophalen bij beleggers als pensioenfondsen, verzekeraars en vermogende families) moet grofweg eenzelfde bedrag worden opgeteld aan vreemd vermogen – leningen die investeerders gebruiken om hun deals te financieren.

Met die enorme zak geld, van zo’n 160 miljard euro, deden en doen ze hun werk.

Volgende miljardendeal in de maak

De laatste grote transactie van een private-equityfirma in Nederland was in december 2021, toen het Braziliaans-Amerikaanse 3G Capital voor ruim 6 miljard euro raambekledingsfabrikant Hunter Douglas van de beurs haalde.

Economische onzekerheden (geopolitieke conflicten, gegoochel met handelstarieven door de Amerikaanse president Donald Trump) maken ook dat er – op wat kleinere deals na – weinig beweging is op de markt van fusies en overnames.

Maar deze zomer kondigde HAL aan dat er plannen zijn om samen met Boskalis onderdelen van bouwconcern VolkerWessels over te nemen. Als het doorgaat is dat een miljardendeal.

De Top 500 bedrijven wordt voor het vierde jaar op rij aangevoerd door de Rotterdamse oliehandelaar Vitol, met deze keer een omzet van 306 miljard euro. Bij Vitol is het personeel de eigenaar. Op grote afstand volgt het beursgenoteerde Ahold Delhaize, met dik 89 miljard euro omzet.