Dit zijn de grootste bedrijven in automotive

Nederland heeft weliswaar geen grootschalige eigen auto-industrie, maar wel meerdere grote automotivespelers. Dat blijkt uit de EW Top 500 bedrijven, de lijst met de grootste Nederlandse ondernemingen.

De Top 500 telt dit jaar 23 ondernemingen uit de sector autohandel- en distributie. Gezamenlijk zijn zij goed voor een omzet van bijna 29 miljard euro en een nettowinst van 500 miljoen euro.

Consolidatie

De autohandel in Nederland is in de loop der jaren sterk geconsolideerd. Grote dealergroepen nemen een aanzienlijk deel van de autoverkoop voor hun rekening.

Hoewel consolidatie nog altijd – op een lager pitje – doorgaat, is de markt nu redelijk stabiel. Binnen de sector automotive verwelkomen we dit jaar drie nieuwkomers. Bijvoorbeeld Maas-De Koning, dat in 2023 door een fusie tot stand kwam. Ook Content Autogroep en automotive dienstverlener VWE traden toe tot de Top 500.

Meer nieuwe auto’s en bestelwagens

Liefst 19 van de 23 bedrijven boekten omzetgroei. Zij profiteerden sterk van een toename in de verkoop van nieuwe en gebruikte auto’s.

Daarnaast kende de bestelwagenmarkt een recordjaar. Door nieuwe belastingregels werden in 2024 zo’n 130.000 nieuwe bestelwagens op kenteken gezet. Een kleine verdubbeling ten opzichte van het jaar daarvoor.

Wat meehelpt, is de groei van het totale wagenpark in Nederland. Bijna 10 miljoen personenauto’s en 1,1 miljoen bestelwagens zorgen voor extra omzet in de werkplaats.

Pioniers in autohandel

Zo’n 60 procent van de omzet komt van de top-3 in automotive: Pon, Van Mossel en Louwman Groep. Bedrijven die al meerdere generaties actief zijn in de autohandel.

Zo werd Louwman groot met de import van Amerikaanse auto’s als Dodge en later het Japanse Toyota. Pon deed hetzelfde met Volkswagen.

Van Mossel kent een lange historie als dealer van Volkswagen. In 1988 nam Eric Berkhof het bedrijf over. Samen met vriend en investeerder Ben Mandemakers begon het bedrijf in 2012 aan een reeks overnames en groeide uit tot een van Europa’s grootste autodealers.

Van Mossel is dit jaar terug te vinden op nummer 45 in de Top 500 bedrijven. In 2019 stond het op plek 111.