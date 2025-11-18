Dit zijn de grootste bedrijven in de financiële dienstverlening

De sector financiële dienstverlening neemt een prominente plek in binnen de Nederlandse economie. Dat zien we ook terug in de EW Top 500 bedrijven, de lijst met de grootste Nederlandse ondernemingen.

De Top 500 telt dit jaar 37 ondernemingen uit de sector financiële dienstverlening. Gezamenlijk zijn zij goed voor een omzet van ruim 280 miljard euro en een netto resultaat van 23 miljard euro.

De financiële dienstverlening is qua aantallen bedrijven niet de grootste in de Top 500. Toch drukt de sector een flink stempel op de lijst met een aandeel van 19 procent in de omzet van de totale EW Top 500 en maar liefst 38 procent van de nettowinst.

Veel bedrijven uit de financiële dienstverlening staan in de hogere regionen van de lijst met 16 noteringen in de Top 100, waarvan 8 in de Top 20. Daaronder veel banken en verzekeraars.

Renteschommelingen

Het rentebeleid van de Europese Centrale Bank (ECB) heeft flinke invloed op de cijfers die deze partijen overleggen. De rente steeg met stapjes in 2022 en 2023, en bleef ook gedurende 2024 relatief hoog.

De hogere rentes werden door de sector doorberekend in zijn producten en dat zorgde de afgelopen jaren voor een toename van de inkomsten en winst.

Dat is ook zichtbaar in deze Top 500, die grotendeels is gebaseerd op cijfers over 2024. Bedrijven uit de financiële dienstverlening boekten gezamenlijk 9 procent meer omzet.

Aangezien de ECB de rente inmiddels weer naar beneden heeft geschroefd, is het mogelijk dat de volgende Top 500 een omgekeerde ontwikkeling laat zien.

Trede hoger

De sector financiële dienstverlening bevat veel bekende namen, die in de loop der jaren ook een steeds prominentere plek op de lijst innemen.

Ruim tien jaar geleden stond ING niet in de Top 10. Nu heeft het bedrijf in de hoofdlijst een vaste plek (3) op het podium. Ook de Rabobank boekte in de loop der jaren diverse treden winst en bezet plek 7.

De eerste verzekeraar en vermogensbeheerder is NN-Group (Nationale-Nederlanden) op plek 8. Het bedrijf wint een plekje ten opzichte van vorig jaar. Dat geldt ook voor Achmea op plaats 10.