Droom & Daad: hoe overwin je obstakels voor effectief bestuur?

In de nieuwste – en voorlopig laatste – aflevering van de podcast Droom & Daad gaan hoogleraar economie Bas Jacobs en journalist Esther van Rijswijk in gesprek met oud-minister, oud-vicepremier en oud-informateur Wouter Koolmees, nu president-directeur van de NS.

Hij weet als geen ander waar het in de landelijke politiek vastloopt – en waar nog wél beweging mogelijk is.

Ze bespreken waarom kabinetten ondanks talloze rapporten en adviezen zo weinig voor elkaar krijgen, wat er misgaat in formaties en campagnes, en hoe politici zich kunnen bevrijden uit hun eigen systeem.

🎧 Droom & Daad is een samenwerking tussen EW en het Governance for Society-programma van de Vrije Universiteit Amsterdam. De serie zoekt naar realistische vooruitgang – voorbij cynisme, naar plannen die echt verschil kunnen maken.

