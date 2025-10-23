Droom & Daad: economische groei in een hete en gevaarlijke wereld

In de nieuwe aflevering van de EW-podcast Droom & Daad gaan Bas Jacobs en Esther van Rijswijk in gesprek over een thema dat zelden het politieke debat haalt, maar wel de kern raakt van onze welvaart: de stagnerende productiviteitsgroei.

Waarom is die groei tot stilstand gekomen? En waarom lijkt de politiek zo weinig oog daarvoor te hebben, terwijl economen het zien als een groot probleem?

Te gast is Marieke Blom, hoofdeconoom van ING. Samen met Bas en Esther verkent ze hoe we economische groei kunnen heruitvinden, in een tijd van klimaatcrises, geopolitieke spanningen en veranderende opvattingen over wat vooruitgang eigenlijk betekent.