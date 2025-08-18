Feature Hoe miljardenbedrijf Nebius aan de Zuidas Europa’s AI-droom waarmaakt Met miljarden in kas bouwen techondernemer Arkady Volozh en honderden andere gevluchte Russen een AI-gigant. Hoe Nebius in Amsterdam het beladen verleden afwerpt. Lotte Elbrink 18 augustus 2025Leestijd: 17 minuten Laden… Word abonnee en lees direct verder Al vanaf €1 per week leest u onbeperkt alle edities en artikelen van EW. Bekijk onze abonnementen. Bent u al abonnee, maar heeft u nog geen account? Maak die dan hier aan. Extra uitleg vindt u hier. Ja, ik word abonnee Bent u al abonnee en hebt u al een account? log dan hier in Verder lezen? U bent momenteel niet ingelogd of u hebt geen geldig abonnement. Wilt u onbeperkt alle artikelen en edities van EW blijven lezen? Bekijk abonnementen Er ging iets fout Uw sessie is verlopen Wilt u opnieuw inloggen Tags AI Zuidas