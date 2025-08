Het gaat niet goed met de directe buitenlandse investeringen, de foreign direct investments, zo blijkt uit cijfers van consultancyfirma EY. In topjaar 2016 openden buitenlandse bedrijven 409 fabrieken, magazijnen, datacenters en kantoren in Nederland. In 2024 waren dat er nog maar 147.

De buitenlandse terughoudendheid is vanwege de problemen waar alles en iedereen in Nederland mee kampt: ‘stikstof’, dure huizen, hoge energiekosten en de ontoereikende capaciteit van het elektriciteitsnet.