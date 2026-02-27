Uw bankpas werkt straks anders: dit moet u weten

Mogelijk zit er ongemerkt al een nieuwe bankpas in uw portemonnee: een debitcard. Met deze kaart kunt u ook online betalen en bij fraude uw geld terughalen.

Banken vervangen in de komende jaren de gangbare V Pay- en Maestro-betaalpassen. Geleidelijk komen de ­Debit Mastercard en Visa Debet ervoor in de plaats. Deze bankpassen vermelden naast uw IBAN ook een kaartnummer van zestien cijfers, net als een creditcard.

In combinatie met de driecijferige CVC- of CVV-code kunt u met deze pas ook online betalen. Ook wordt het eenvoudiger om te betalen of geld op te nemen in het buitenland. Vooral buiten Europa konden vakantiegangers met de oude betaalpassen niet overal terecht.

Wanneer krijgt u een debitcard van uw bank?

Het proces waarbij de bankkaarten van Meastro of V/Pay worden vervangen debitkaarten is in 2022 begonnen. Het is geschat dat in 2027 iedereen overgestapt is naar de debitkaarten van Mastercard of Visa.

U krijgt de nieuwe betaalpas op het moment dat de oude aan vervanging toe is. Rabobank verwacht dat het zo’n vier jaar duurt voordat alle klanten een debitcard hebben. Triodos heeft voor Visa gekozen, maar veel banken geven zowel kaarten van Visa als Mastercard uit. U kunt niet zelf kiezen.

Welke extra mogelijkheden biedt een debitcard?

Met een debitcard hebt u de mogelijkheid om online te betalen, of een abonnement met terugkerende betalingen af te sluiten. Bij sommige banken staat de benodigde driecijferige CVC/CCC-code in de bankapp en dus niet op uw kaart. De betaling moet u soms nog bevestigen via mobiel of internetbankieren.

Met de nieuwe pas krijgt u vaak een extraatje dat bekend is van de creditcard, namelijk de mogelijkheid om een betaling terug te draaien bij fraude of als uw bestelling nooit wordt bezorgd.

Met deze chargeback-regeling of aflevergarantie kunt u ook geld terughalen als een bedrijf failliet gaat en u nog geen dienst of product hebt ontvangen.

Lees ook: Cash verliest terrein, maar blijft belangrijk bij digitale uitval

Wat is het verschil tussen debitcard en creditcard?

Het verschil met een creditcard is dat een betaling met een debitcard direct wordt afgeschreven, net als met uw oude bankpas. Er is dus geen incasso aan het einde van de maand.

En hoewel autoverhuurbedrijven nog vaak een creditcard zullen eisen, gaat bij eventuele acceptatie van een debitcard de borg meteen van uw tegoed af. Zorg dus voor voldoende saldo op uw bankrekening als u op reis gaat. Maar neem liever ook een creditcard mee, die is (nog) niet overbodig.

Krijgt u met een debitcard ook een aankoopverzekering?

Een ander extraatje van de creditcard is de aankoopverzekering, die krijgt u niet bij een debitcard. Met deze verzekering zijn de meeste met uw kaart betaalde spullen verzekerd tegen beschadiging, verlies en diefstal.

Een aantal banken heeft wel een dergelijke verzekering voor aankopen met uw betaalpas, zoals ASN Bank. ING biedt die alleen aan als onderdeel van een specifiek betaalpakket (OranjePakket Extra).

Ook de reisverzekering die bij bepaalde creditcards is inbegrepen, krijgt u niet met een debitcard. Overigens is deze verzekering vaak geen volwaardige vervanging van een gewone reisverzekering, maar u kunt bijvoorbeeld bij vertraagde bagage een vergoeding krijgen voor de aanschaf van vervangende spullen.

Hoe vaak betalen Nederlanders online met een debitcard?

Mede door de uitgifte van de nieuwe bankpassen ziet De Nederlandsche Bank ook het aantal online betalingen met kaart toenemen. Bij het merendeel gaat het om betalingen met de creditcard (230 miljoen keer), maar in 2024 werd al 76 miljoen keer met een betaalpas online ­afgerekend.

Dat is een verdrievoudiging ten opzichte van 2022. Dat is niet alleen dankzij de debitcards, ook de populariteit van digitale wallets als Apple Pay en Google Pay zorgt voor een stijging. Deze wallets zijn gekoppeld aan een betaalpas en daardoor ook te gebruiken voor online betalingen.

Wat zijn virtuele betaalkaarten en waar loopt het mis?

Ook virtuele betaalkaarten dragen bij aan de toename. Dat zijn digitale pasjes waarvan geen fysieke variant bestaat. Soms zelfs voor eenmalig gebruik, waardoor fraudeurs de kaartgegevens niet kunnen misbruiken.

Maar sommige klanten maken hier zelf misbruik van door de betaalkaart te verwijderen voordat er kan worden geïncasseerd. Daarom blokkeer­­de de NS in 2025 de mogelijkheid om te reizen met virtuele kaarten van Revolut en de betaaldiensten Vivid en Paysafe.