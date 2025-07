Rotterdamse haven onder druk: minder overslag, investeringen blijven uit en geopolitieke spanningen

De feiten: Flinke daling overslag in Rotterdamse Haven

De Rotterdamse Haven wordt de afgelopen maanden geconfronteerd met economische onzekerheden. De overslag daalde in de eerste helft van dit jaar met 4,1 procent ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Boudewijn Siemons, topman van Havenbedrijf Rotterdam, riep tijdens de presentatie van de jaarcijfers de politiek op om het investeringsklimaat voor de industrie te verbeteren. De investeringen in de Rotterdamse haven blijven volgens de topman achter. ‘Het huidige investeringsklimaat in Nederland zorgt ervoor dat bedrijven hun investeringen, ook die in verduurzaming, steeds vaker uitstellen of afblazen – ondanks de goede uitgangspositie van de Rotterdamse haven. Tegelijkertijd neemt de productie toe in landen buiten Europa, waar de omstandigheden gunstiger zijn,’ schrijft het Havenbedrijf.

Wie zegt wat over de economische onzekerheden in de haven?

Boudewijn Siemons, CEO Havenbedrijf Rotterdam : ‘De afgelopen maanden zijn we als haven geconfronteerd met economische onzekerheden, achterblijvende investeringen en disrupties in toeleveringsketens. In deze onrustige tijden moeten we er als haven voor zorgen dat de leveringszekerheid in Europa van energie, voedsel en andere essentiële materialen geborgd blijft. Ook is het van groot belang dat de industrie in de haven competitief blijft, om de strategische autonomie van Europa niet te verzwakken.’

Uitblijvende investeringen in de industrie en sluitingen van diverse bedrijven in de haven in het afgelopen half jaar zijn reden tot grote bezorgdheid, schrijft Ondernemersvereniging Deltalinqs op haar eigen website. 'Terecht dat het Havenbedrijf hierop wijst in zijn halfjaarbericht. Om te voorkomen dat hele ketens van bedrijven geraakt worden, is het essentieel dat de Rijksoverheid iets doet aan de vele nationale koppen waar bedrijven in de haven last van hebben.' 'Nationale koppen' zijn Nederlandse normen boven op EU-regelgeving. Casper Roerade, beleidsadviseur zeevracht bij brancheorganisatie evofenedex over de vertragingen in de Rotterdamse haven: 'Voor handels- en productiebedrijven is een soepele doorvoer via de havens van levensbelang. Vertragingen zijn niet uniek voor Rotterdam, maar de regie ontbreekt.' Binnenvaartschepen worden geregeld geweigerd of weggestuurd, omdat vertraagde zeeschepen voorrang krijgen. Daardoor raakt het vervoer over water − de duurzame optie − structureel in de knel.

op haar eigen website. ‘Terecht dat het Havenbedrijf hierop wijst in zijn halfjaarbericht. Om te voorkomen dat hele ketens van bedrijven geraakt worden, is het essentieel dat de Rijksoverheid iets doet aan de vele nationale koppen waar bedrijven in de haven last van hebben.’ ‘Nationale koppen’ zijn Nederlandse normen boven op EU-regelgeving. Casper Roerade, beleidsadviseur zeevracht bij brancheorganisatie evofenedex over de vertragingen in de Rotterdamse haven: ‘Voor handels- en productiebedrijven is een soepele doorvoer via de havens van levensbelang. Vertragingen zijn niet uniek voor Rotterdam, maar de regie ontbreekt.’ Binnenvaartschepen worden geregeld geweigerd of weggestuurd, omdat vertraagde zeeschepen voorrang krijgen. Daardoor raakt het vervoer over water − de duurzame optie − structureel in de knel.

EW’s visie: Rotterdamse Haven niet verder op achterstand

Door: Lotte Elbrink, redacteur Ondernemen

De cijfers laten zien dat de Rotterdamse haven kwetsbaar is voor onzekerheden en geopolitieke spanningen. Siemons’ waarschuwing over het investeringsklimaat is terecht: de industrie heeft het lastig door regels en hoge kosten. Afgelopen tijd sloten diverse fabrieken in de Rotterdamse haven de deuren. Eerder deed het bedrijfsleven al een oproep aan de politiek om het speelveld met omliggende landen gelijk te trekken. Ze pleiten voor industriepolitiek, zodat de Rotterdamse haven niet verder op achterstand komt. Afschaffing CO2-heffing stap in de goede richting Recent maakte Sophie Hermans, demissionair minister van Klimaat en Groene Groei (VVD), bekend dat de CO2-heffing wordt afgeschaft. Dat is al langer een wens van de industrie. Maar een beter investeringsklimaat vergt meer maatregelen. Ook is meer Europese afstemming nodig. Gelukkig zijn er al initiatieven. Eerder sloegen de havens van Rotterdam en Antwerpen de handen ineen om de chemiesector te redden. Zonder de chemiesector is Europa overgeleverd aan landen als China, beweerden de topmannen in Het Financieele Dagblad.

Verdere verdieping: Spanningen op Rode Zee voelbaar in Rotterdamse haven

De haven verwerkte afgelopen half jaar 211 miljoen ton aan goederen. Vooral de overslag van ijzererts, schroot en kolen daalde. Dat komt door de lagere productie van de Duitse staalindustrie. De overslag van containers steeg wel met 2,7 procent, doordat Europeanen meer consumeren. Zo nam de import uit Azië toe. Dreigende importheffingen Volgens topman Siemons hebben de dreigende Amerikaanse importheffingen dit jaar ‘niet of nauwelijks’ effect op de overslag. Wel waarschuwde hij dat onzekerheid nooit goed is voor de economie. Verder zijn de effecten van de situatie op de Rode Zee, waar de Houthi’s in Jemen westerse vrachtschepen hebben aangevallen met drones en raketwerpers, nog steeds voelbaar in de haven van Rotterdam. Veel schepen varen niet meer door het Suezkanaal, een belangrijke vaarroute die uitmondt in de Rode Zee. Schepen zijn daardoor langer onderweg, worden voller beladen en zetten meer goederen per keer op de kant. Dat leidt tot drukte bij de afhandeling van containerstromen. Binnenvaartschepen en chauffeurs aan wal moeten daardoor langer wachten. Ook werkonderbrekingen en slecht weer lieten de wachttijden oplopen.

