De autoverkoop in China stijgt, met 3,5 procent, in 2025 veel minder snel dan in vorige jaren. De verkoop van de luxemodellen van Audi, BMW, Mercedes en Porsche loopt zelfs terug. Extreme voorbeelden zijn de Mercedes EQS (-56%) en de BMW X7 (-53%). De Duitse (luxe)merken zijn er niet langer toonaangevend en dat heeft grote gevolgen.

