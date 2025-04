Het aandeel BYD is ondergewaardeerd. Het Chinese autobedrijf leverde vorig jaar 4,27 miljoen wagens af. Tesla kwam tot 1,79 miljoen. Bovendien zag Tesla de verkoop in de eerste maanden van 2025 kelderen, terwijl BYD sneller groeit dan analisten hadden verwacht. Volgens analist Patrick Casselman, gespecialiseerd in de automarkt, kan BYD binnen vier jaar de grootste autoproducent ter wereld worden.

