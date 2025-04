Cruciaal debat invaren pensioen: ministers en fondsen versus NSC, BBB, PVV en SP

De Tweede Kamer debatteert vandaag over het voorstel van NSC, BBB, PVV en SP om deelnemers ieder voor zich te laten bepalen of hun pensioenopbouw wordt omgezet naar het nieuwe stelsel (‘invaren’). Hoe zit dat? En waarom is niet iedereen enthousiast?

Het voorstel van NSC en BBB om werkenden en gepensioneerden via referenda te laten beslissen over het wel of niet ‘invaren’ van hun pensioen, kreeg vernietigende kritiek van de Raad van State.

Nu komen de twee partijen – inmiddels gesteund door de PVV en SP – met een nieuw voorstel. Deelnemers mogen ieder voor zich bepalen of hun bestaande pensioenopbouw wordt omgezet naar het nieuwe stelsel.

Zij kunnen dus kiezen om het relatief vaste middelloonpensioen te houden of over te stappen naar het nieuwe, meer met de financiële markten meebewegende premiepensioen.

‘Ik hoop genoeg politieke partijen te kunnen overtuigen,’ zegt Tweede Kamerlid Agnes Joseph (45). Joseph is de pensioendeskundige van NSC. ‘De Toeslagenaffaire en “Groningen” hebben geleerd dat de politiek beter moet luisteren naar de burger. Die wil inspraak en een goede rechtsbescherming. Dat zie ik in het pensioendossier misgaan. Mensen vragen zich af waarom zij geen zeggenschap hebben over hun eigen inkomen.’

Zo ziet het voorstel van NSC eruit

Inspraak over het eigen pensioen is geen nieuw fenomeen. Als een pensioenfonds bestaande uitkeringen wil aanpassen, dan hebben werkenden en gepensioneerden het recht om niet in stemmen met deze zogeheten collectieve waardeoverdracht. Maar tijdens de pensioenhervorming, ook een collectieve waardeoverdracht, is het instemmingsrecht uitgeschakeld. ‘Individueel bezwaar aantekenen kon altijd al. En na het invaren keert dat recht terug,’ zegt Joseph.

Het zijn de werkgevers, vakbonden en ondernemingsraden die over de hervorming besluiten, namens werknemers en gepensioneerden. Hierachter gaat het argument schuil dat individuele werkenden en gepensioneerden de gevolgen van deze enorme overstap zelf moeilijk kunnen inschatten.

En het zou de pensioenhervorming alleen maar nodeloos ingewikkeld maken. Vooral omdat pensioenfondsen dan twee pensioensystemen in werking moeten houden.

Ouderenorganisaties, maar ook een aantal pensioendeskundigen die de hervorming mede hebben vormgegeven, zien dat weer anders. ‘Als je wilt uitstralen dat het nieuwe stelsel een verbetering is, dan is niets zo krachtig als een opt-out bieden,’ hield pensioenhoogleraar Bas Werker van Tilburg University de Tweede Kamer vorig jaar juni voor.

Opt-outs invaren pensioen: dit vinden pensioenfondsen

Maar veel pensioenfondsen zien het instemmingsvoorstel totaal niet zitten. ‘Als het amendement wordt aangenomen, wordt de transitie naar het nieuwe pensioenstelsel onzeker,’ zegt de woordvoerder van de Pensioenfederatie, de belangenclub van de fondsen.

‘Pensioenfondsen moeten hun plannen herzien, er is werk dat opnieuw moet worden gedaan, oude én nieuwe systemen moeten blijven draaien. Dat alles leidt tot aanzienlijke vertraging en hogere kosten, en maakt het onnodig complex.’

Dit zeggen de betrokken ministers Eddy van Hijum en Eelco Heinen

Minister Eddy van Hijum van Sociale Zaken – van NSC – noemt het amendement ongewenst. In een reeks beleidsstukken houdt hij de Tweede Kamer voor dat de transitie op enkele jaren vertraging stuit en daardoor veel duurder zal uitpakken.

Ook loopt de schatkist 2,4 miljard euro mis uit het coronafonds (het Herstel- en Veerkrachtplan), doordat de pensioenen dan niet op tijd zijn hervormd. Saillant detail: het ministerie van Financiën (van VVD’er Eelco Heinen) vindt ‘ongewenst’ een te slap oordeel.

Van Hijum had wat Financiën betreft het steviger oordeel ‘ontraden’ moeten meegeven aan de Kamer, blijkt uit de documenten.

NSC en BBB vinden deze bezwaren van ondergeschikt belang. Werknemers en gepensioneerden behouden in hun voorstel daarom ook tijdens de hervorming hun instemmingsrecht. Pensioenfondsen die er niet in slagen om dat te organiseren, moeten hun deelnemers collectief instemmingsrecht verlenen.

In gewoon Nederlands: een referendum organiseren. De uitkomst bepaalt of het fonds alle pensioenen invaart of niet. Ook dit recht bestaat al, maar is uitgeschakeld tijdens de pensioenhervorming.

Is er een Kamermeerderheid voor opt-outs invaren pensioen?

Sinds de PVV en SP zich achter NSC en BBB heeft geschaard, is de slagingskans van het amendement aanzienlijk toegenomen. Volgens een inschatting tekent zich in de Tweede Kamer een meerderheid af. In de Eerste Kamer moeten de voorstanders nog zendingswerk verrichten.

Zo’n driekwart van de 160 pensioenfondsen hevelt de al opgebouwde pensioenen over naar het nieuwe stelsel. Dit invaren, dat vooral in de komende twee jaar gebeurt, is de hoofdregel in de Wet toekomst pensioenen, de wet die de basis vormt voor de hervorming van het stelsel. In een aantal uitzonderingssituaties hoeven fondsen niet in te varen.

Werknemers mogen straks geen middelloonpensioen meer opbouwen, alleen de premiepensioenen zijn nog toegestaan. De einddatum waarop de hervorming moet zijn afgerond, staat nu nog op 2027, maar op verzoek van de sector zal dat 2028 worden. De hervorming blijkt ingewikkelder dan gedacht, vandaar dat de fondsen meer tijd nodig hebben.

De aanpassing van de datum vereist een wetswijziging. NSC, BBB, PVV en SP willen hun amendement erin opnemen. Als de Tweede Kamer daarmee instemt (de stemming is binnenkort), heeft de Eerste Kamer een probleem. Want nee tegen het amendement betekent ook nee tegen een verschoven einddatum – terwijl veel fondsen hun invaarplannen al daarop hebben afgestemd.

Durft de Eerste Kamer alles weg te stemmen? Wordt er een geitenpaadje gevonden? Of stemmen de senatoren toch gewoon voor?