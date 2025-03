Prof. dr. Max Welling houdt de achtste EW Economie-lezing

Max Welling, een van de meest vooraanstaande Nederlandse wetenschappers op het gebied van AI, houdt op woensdag 16 april de achtste EW Economie-lezing in Utrecht.

In een tijd waarin de Verenigde Staten met OpenAI en China met DeepSeek grote technologische sprongen maken, is de vraag urgent hoe Europa zijn positie in de AI-race kan versterken. In zijn optimistische lezing zal Welling ingaan op de geopolitieke uitdagingen en de kansen voor Europa om AI-innovatie te versnellen, investeringen te stimuleren en talent te behouden.

‘Europa heeft de kennis en talenten om een leidende rol te spelen in AI, maar we moeten nú strategische keuzes maken,’ aldus Welling.

Welling is medeoprichter van AI-start-up CuspAI

Welling, hoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam en medeoprichter van de AI-start-up CuspAI, combineert academische expertise met een flinke dosis ondernemerservaring.

Waar en wanneer? De lezing heeft plaats op woensdag 16 april om 20:00 uur in Leeuwenbergh, Servaasbolwerk 1a te Utrecht. > Meld u hier aan <

Zijn start-up CuspAI ontwikkelt een moleculaire zoekmachine, waarmee nieuwe

materialen ontdekt kunnen worden voor onder meer CO₂-afvang, waterzuivering, milieuvriendelijke batterijen, chiptechnologie en nucleaire fusie. Afgelopen jaar hebben Amerikaanse en Europese durfinvesteerders 30 miljoen dollar in het bedrijf gestoken.

Eerder richtte Welling het AI-bedrijf Scyfer op, dat hij in 2017 verkocht aan de Amerikaanse chipmaker Qualcomm. Welling leidde tot 2023 het Amsterdamse AI-onderzoekslab van Microsoft.

EW geeft vooraf aan de lezing drie veelbelovende Nederlandse AI-start-ups het podium om zich te presenteren.

Eerdere edities EW Economie-lezing

Eerder hielden Ben van Beurden (Shell), Pieter Elbers (KLM), Frans van Houten (Philips), Jacco Vonhof (MKB-Nederland), Nancy McKinstry (Wolters Kluwer), Pieter Hasekamp (Centraal Planbureau) en Michiel Muller (Picnic) de EW Economie-lezing, die wordt gezien als de tegenhanger van de politiek georiënteerde HJ Schoo-lezing.