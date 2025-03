Box 3 en compensatieregeling: hierom is bezwaar maken belangrijk

Kinderen die vragen, worden overgeslagen. Maar dat gaat in de regel niet op voor compensatieregelingen van box 3. Wie niet vraagt, staat met lege handen.

Helemaal zeker is het nog niet, maar de kans is groot dat de compensatie voor box 3 over 2017 tot en met 2020 beperkt blijft tot de belastingbetalers die op tijd bezwaar hebben gemaakt.

Voor sommigen was het een verrassing dat andere belastingbetalers niet automatisch meeliften op de uitspraak van de Hoge Raad uit 2021, maar die regel was juist met ingang van 2017 veranderd. Wie kans wil maken op compensatie, moet bezwaar maken.

Box 3 en compensaties

De deur staat in dit geval nog op een kier. Door de vele reacties heeft het kabinet de Hoge Raad nog een keer gevraagd te kijken of niet-bezwaarmakers toch recht hebben op compen­satie. De hoogste rechters hebben daar al eens ontkennend op geantwoord.

Het gevolg van deze kwestie is dat bij belastingbetalers en vooral belasting­adviseurs in één klap duidelijk is dat bezwaar maken moet om rechten veilig te stellen.

Een ander gevolg is dat er misschien wel meer heffingen te bedenken zijn die in strijd zijn met de Europese rechten van de mens, zoals bij box 3 het geval was.

Box 3: fiscale regels onder vuur

Zo staat de zogenoemde villataks ook ter discussie. Wie een huis met een hoge WOZ-waarde heeft, betaalt een hoger ­percentage over die waarde als eigenwoningforfait. Het eigenwoningforfait is voor veel huiseigenaren 0,35 procent van de WOZ-waarde.

Wie een huis heeft dat meer dan 1,31 miljoen euro (2024) waard is, betaalt 4.585 euro plus 2,35 procent over het bedrag boven die grens. Dat is ook in strijd met Europese wetgeving, stelt accountantskantoor BDO, dat een proefproces is begonnen.

Villataks en Europese regels

Vooralsnog is het 1-0 voor de Belastingdienst. De rechtbank vindt de villataks niet in strijd met de Europese regels. Maar de zaak gaat waarschijnlijk door tot de Hoge Raad.

Daarnaast staat de hoogte van de belastingrente onder druk na een uitspraak over de vennootschapsbelasting. Ook zijn er specialisten die denken dat de Wet excessief lenen (lenen van de eigen bv) in strijd is met Europees recht.

Box 3, bezwaar en compensatie

Of ze allemaal gelijk krijgen, is natuurlijk zeer de vraag. Maar als u hiermee te maken hebt en er zeker van wilt zijn dat u niet achter het net vist, let dan op als de definitieve aanslag in de bus valt.

U moet dan bezwaar maken binnen zes weken na de datum die op de aanslag staat. Dat kan eenvoudig via belastingdienst.nl of u stuurt een brief naar het adres dat op de aanslag staat.

Nog meer compensatie

Naast belastingzaken zijn er nog meer compensatieregelingen waarop u mogelijk aanspraak kunt maken. Het is bijna een dagtaak om alles bij te houden. Maar wie het nieuws volgt, komt een heel eind.

Zo verlengt het kabinet toch het noodfonds voor huishoudens met een laag inkomen en een hoge energierekening. En begint ASR met het compenseren van deelnemers aan de woekerpolisclaim.

Diverse verzekeraars hebben inmiddels een schikking getroffen over woekerpolissen met de Consumentenbond, ConsumentenClaim, Woekerpolisproces, Woekerpolis.nl en Wakkerpolis.

Compensatie woekerpolissen

De compensatie komt alleen ten goede aan degenen die zich bij een van deze belangenorganisaties hebben aangemeld. Wie dat niet heeft gedaan, kan zich melden bij de verzekeraar zelf.

Er is vaak een potje voor schrijnende gevallen. Er zijn nog verzekeraars waarmee niet is geschikt. Wie in het verleden een woekerpolis heeft afgesloten bij Onderlinge ’s-Gravenhage of Legal & General (Scildon), kan zich nog aansluiten bij een van de organisaties.

Compensatie gemiste rente: ING-klanten moeten zelf in actie komen

Het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid) oordeelde in 2020 dat de rente bij kredieten onvoldoende meebewoog met de marktrente. Diverse banken hebben hun (oud-)klanten gecompenseerd. Maar dat geldt niet voor ING. Had u bij deze bank tussen 2001 en 2025 een doorlopend krediet, creditcard met gespreid betalen of roodstand?

Als u nog niet bent benaderd, kunt u zich in de meeste gevallen nog tot 1 april bij de bank aanmelden voor compensatie. Als u in aanmerking komt, berekent de bank automatisch uw schade. Als die meer dan 50 euro bedraagt, krijgt u compensatie.