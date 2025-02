Tijd voor de belastingaangifte: zo voorkom je belastingrente bij je aangifte in 2025

Wat te doen als u geen tijd heeft om op tijd aangifte te doen?

Het zal niet voor het eerst zijn dat de website van de Belastingdienst op de eerste dag te drukbezocht is, waardoor u even geduld moet hebben. ­Vorig jaar verstuurden ruim 735.000 ­Nederlanders hun belastingaangifte op 1 maart. Dat was dan ook de drukste dag. Op de laatste dag (30 april) is de tweede piek te zien.

Als u het niet redt om in die periode aangifte te doen, vraag dan op tijd uitstel aan. Dat kan via de website van de Belastingdienst. U hebt dan tot 1 september de tijd. Houd wel rekening met de belastingrente van 6,5 procent; die teller begint te lopen op 1 juli. Dat is ook de reden dat het verstandig is om in maart aangifte te doen, want dan krijgt u voor 1 juli bericht. Als u de aangifte in april verstuurt, kan de aanslag later komen.

Wanneer betaalt u belastingrente?

U betaalt geen rente als de Belastingdienst niet afwijkt van de aangifte. Als dat wel het geval is of als u na april de aangifte indient, komt er belastingrente bij. Wie geld terugkrijgt, heeft meestal niet te maken met belastingrente. Maar ook in dat geval is het verstandig om in maart de aangifte te versturen, zodat het geld eerder op uw rekening staat.

Bent u verplicht om aangifte te doen als u geen brief hebt ontvangen?

Ook als u geen brief hebt ontvangen dat u aangifte moet doen, bent u verplicht aangifte te doen als u meer moet betalen dan de aanslaggrens van 56 euro. Dat geldt ook als u recht hebt op toeslagen én meer vermogen hebt dan 36.952 euro (voor partners het dubbele).

Wanneer is belastingaangifte doen juist voordelig?

Aangifte doen kan ook voordelig zijn, namelijk als u meer dan 18 euro terugkrijgt. Bijvoorbeeld als u slechts een deel van het jaar hebt gewerkt of als u aftrekposten hebt. Het is dus sowieso verstandig om de aangifte in te vullen om te kijken waarop u uitkomt.

Stel dat u vorig jaar slechts een deel van het jaar hebt gewerkt, bijvoorbeeld omdat u eerder bent gestopt met werken of een sabbatical hebt opgenomen. Dan was uw inkomen lager dan normaal. Omgekeerd kan het ook zo zijn dat u bent ontslagen en een mooi bedrag hebt meegekregen. Bekijk dan na het ontvangen van de defi­nitieve aanslag of het voordelig is om te middelen. Bij middeling wordt het inkomen over drie jaar gemiddeld. Als dat meer dan 545 euro scheelt met de belasting die u hebt betaald, krijgt u de meerwaarde terug.

Wat is middeling en wanneer kunt u hiervan profiteren?

De middelingsregeling is met ingang van 2023 gestopt, maar dat betekent dat u de jaren 2022, 2023 en 2024 nog wel kunt middelen. Als u juist in 2023 veel hogere of lagere inkomsten had, kijk dan ook of 2021, 2022 en 2023 meer voordeel oplevert. Op de website van de Belastingdienst staat hoe u berekent wat middelen oplevert, maar het is eenvoudiger om gebruik te maken van een tool zoals die van berekenhet.nl (zoek op ‘middeling inkomen box 1’ ).

Heeft middeling invloed op toeslagen?

Als u boven de drempel uitkomt, vult u een verzoek in dat u per post naar uw belastingkantoor verstuurt. U hebt de tijd: het verzoek moet zijn ontvangen uiterlijk 36 maanden nadat de laatste definitieve aanslag van de drie jaren vaststaat (dat is zes weken na de datum op de aanslag). Middelen heeft geen invloed op het verzamelinkomen, wat betekent dat een verzoek geen gevolgen heeft voor eventuele toeslagen.

Hoe beïnvloedt de belastingaangifte uw toeslagen?

Als u toeslagen ontvangt, wordt de definitieve hoogte vaak bepaald naar aanleiding van de belastingaangifte. Als u geen toeslagen ontvangt, krijgt u die, als u ervoor in aanmerking komt, niet automatisch na het versturen van de aangifte. De grenzen voor inkomen en vermogen veranderen elk jaar. Maak daarom bij twijfel een proefberekening op toeslagen.nl. U kunt nog tot en met 1 september 2025 toeslagen over 2024 aanvragen.