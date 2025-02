De grote vermogensoverdracht: dit bedrag komt de komende jaren vrij voor erfgenamen

De totale omvang van nalatenschappen in Nederland groeit. Het grootste deel daarvan bestaat uit vastgoed – huizen dus.

Hoofdeconoom Peter Hein van Mulligen van het Centraal Bureau voor de Statistiek constateert dat de totale omvang van alle nalatenschappen (minus de schulden) in Nederland stijgt. In 2011 ging het nog om 16 miljard euro, in 2021 was dat al 25 miljard euro.

Het grootste deel daarvan bestaat uit vastgoed – huizen dus. In 2021 was dat al 11 miljard euro, bijna een verdubbeling ten opzichte van 2011 (6 miljard euro).

Alle Nederlanders samen hadden in 2023 een totaal vermogen van zo’n 2.600 miljard euro. De 65-plussers hadden daarvan zo’n 1.000 miljard euro in handen. Het pensioen valt daar nog buiten. Dus de komende 20 jaar komt er nog zo’n 1.000 miljard vrij voor de erfgenamen, zegt Van Mulligen.

Gemiddelde overwaarde per woning: 220.000 euro

Intussen worden die huizen wel steeds meer waard. Taxatie-adviseur Calcasa heeft berekend dat het aantal woningen dat meer dan een miljoen euro waard is, gestegen is van 14.000 in 2013 naar 197.000 eind 2023. De gemiddelde koopwoning heeft momenteel een waarde van 499.000 euro, en lijkt binnenkort door de grens van 500.000 euro te breken.

De overwaarde van alle Nederlandse koophuizen is ook gestegen. Onderzoek van Calcasa toont aan dat de gemiddelde overwaarde per woning momenteel 220.000 euro bedraagt. En dat wordt steeds meer.