Dit zijn de 500 grootste bedrijven van Nederland

Bedrijven groeien, krimpen of verdwijnen door faillissementen. Zoals eind vorig jaar het ‘oude’ Blokker. Ook fusies, overnames en verplaatsing van hoofdkantoren hebben invloed.

Dit jaar leiden al die ontwikkelingen tot liefst 49 nieuwkomers in de lijst, onder meer bedrijven die de voorbije jaren hard groeiden onder de hoede van investeringsmaatschappijen.

Wat blijft, is dat de 500 grootste bedrijven van Nederland een flinke stempel drukken op de economie. De totale netto-omzet komt in de Top 500 van dit jaar uit op 1.450 miljard euro. Dat is overigens wel iets minder dan een jaar eerder. Toen boekten de 500 grootste bedrijven gezamenlijk zo’n 1.500 miljard euro aan netto-omzet.

Deze daling heeft een oorzaak: lagere energieprijzen. Veel bedrijven in olie en gas – of daaraan gerelateerde sectoren – zagen een terugval in omzet. Voorbeeld is oliehandelaar Vitol, de nummer 1.

Winst stijgt ondanks lagere omzet in de Top 500

Het verval bij dat bedrijf had forse invloed op de totale EW Top 500-omzet. Laat je de lijstaanvoerder buiten beschouwing, dan steeg de totale omzet wel. Individueel noteerden 313 van de 500 bedrijven meer omzet dan in het voorgaande jaar.

De opgetelde nettowinsten ­lieten een groei zien – van 51,8 miljard euro in de vorige editie naar ruim 60 miljard euro dit jaar. Het aantal medewerkers bleef redelijk stabiel op 2,5 miljoen.

In tegenstelling tot de algehele dynamiek in de lijst, blijft de kopgroep stabiel. Verzekeraar Achmea wist de top-10 binnen te dringen ten koste van uitzendbedrijf Randstad, dat naar plek 11 zakte. Verder wisselden binnen de top-10 alleen NN Group (nu op 8) en ASML (op 9) van plek.



Financiële sector blijft motor van winstgroei in Nederland

Wel valt op dat het aandeel van de top-10 in de totale omzet in de loop der jaren is gedaald. Dit jaar was dat aandeel 49 procent, tegen 51,5 procent vorig jaar. Vijf jaar terug – toen Shell en Unilever nog een hoofdkantoor in Nederland hadden – was de top-10 goed voor 59 procent.

Ook verzekeraar Aegon (23) is geen onderdeel meer van die top. Het bedrijf verkocht de Nederlandse activiteiten en overweegt verhuizing naar de Verenigde Staten, waar het vooral actief is.

Ook zonder Aegon blijft de sector financiële dienstverlening prominent aanwezig, met liefst acht bedrijven in de top-20. Daaronder grootbanken als ING en Rabobank en de verzekeraars annex vermogensbeheerders NN Group en a.s.r.

Mede door hogere rentestanden groeide bij veel bedrijven in deze sector zowel de omzet als het resultaat. Financiële dienstverlening is in totaal goed voor 19 procent van de totale omzet en voor liefst 38 procent van de winst.

Landbouw en familiebedrijven vormen de ruggengraat van de economie

Naast de financiële dienstverlening eisen ook de sectoren landbouw en voedselverwerkende industrie, en groothandel een prominente rol op in de lijst. Met respectievelijk 77 en 67 bedrijven in de Top 500 zijn ze zelfs hofleveranciers. De sectoren kennen overigens enige overlap, want meerdere groothandelaren zijn actief in producten als voeding, bloemen en planten.

De EW Top 500 is een duidelijke weerspiegeling van de economische structuur van Nederland. Een dienstverlenend land met veel internationale handel en een bijzondere rol in de (weder)export van landbouwproducten.

Ook duidelijk: familiebedrijven zijn essentieel. Als het gaat om het eigendom van de bedrijven zijn families de grootste groep (189) in de Top 500. Veel van deze bedrijven hebben meerdere generaties aan het roer gehad. Kenmerkend zijn hun stabiliteit en winstgevendheid: ruim negen van de tien familiebedrijven noteerden een positief resultaat.