Is Amerika een halve dictatuur geworden? Trump wordt gewoon teruggefloten door zijn eigen rechters

Amerikaanse rechters blijken Trump geregeld terug te fluiten, ook wanneer zij door Republikeinen zijn benoemd. De vele juridische nederlagen van zijn regering tonen aan dat de Amerikaanse rechtsstaat nog altijd functioneert, schrijft Robbert de Witt.

Logisch is het. In Nederland wordt kritiek op bevooroordeelde rechters vaak weggewuifd. Dat zij vaak stemmen, en dat dit hun beoordelingsvermogen beïnvloedt, wordt onzin genoemd: rechters toetsen ­gewoon de wet, en de wet heeft geen politieke kleur.

Maar zij die het hardst de Nederlandse rechters verdedigen, vinden vaak dat Amerikaanse rechters wel bevooroordeeld zijn. Zoals de rechters van het Amerikaanse Hooggerechtshof. Die worden benoemd door de president, en een Democratische president schuift nu eenmaal progressievere rechters naar voren dan een Republikeinse president.

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Trump wordt voortdurend teruggefloten door rechters

Trump kon er de afgelopen jaren diverse benoemen, en dus is een meerderheid van het Supreme Court inmiddels conservatief. Critici vinden dat een schande, want zo doet het Hooggerechtshof precies wat Trump wil. Alleen, dat klopt niet.

Het afgelopen jaar werd de regering-Trump voortdurend teruggefloten door rechters, of zij nu progressief zijn of conservatief. Neem Trumps gehate immigratiedienst ICE (Immigration and Customs Enforcement), die enkele maanden geleden vrijwel dagelijks in opspraak was vanwege ‘razzia’s’ waarbij zwaarbewapende ICE-agenten illegale immigranten opspoorden en afvoerden. Duizenden werden opgepakt. Een schande voor de Amerikaanse rechtsstaat, oordeelden velen.

Maar nieuwssite Politico onderzocht wat er vervolgens gebeurde. Duizenden arrestanten vochten hun detentie aan, en honderden rechters in het hele land oordeelden snoeihard over de onrechtmatigheid van de massa-arrestaties.

In totaal waren er tot half mei 11.600 rechtszaken aangespannen door opgepakte immigranten. ICE – de regering-Trump dus eigenlijk – verloor 10.400 keer. In slechts 1.200 zaken won Trump en werd de arrestatie dus beschouwd als terecht.

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Trump noemt zelfbenoemde rechters ‘sukkels’

En wat te denken van Trumps importtarieven, waarmee hij het Amerikaanse handelstekort wilde verlagen, banen naar de Verenigde Staten wilde terughalen en ook nog eens ­tegenstribbelende handelspartners – bondgenoten net zo goed als concurrenten – wilde straffen. Dat mag de president helemaal niet doen zonder toestemming van het Congres, ­oordeelde het Hooggerechtshof afgelopen februari.

Inderdaad, datzelfde Hooggerechtshof dat zogenaamd gedwee achter president Trump zou aanlopen. Maar twee van zijn benoemingen, Amy Coney Barrett en Neil Gorsuch, waren het eens met de conservatieve Opperrechter John Roberts dat Trump te ver was gegaan. De president was furieus. Hij noemde het oordeel ‘vreselijk’ en de rechters ‘sukkels’.

Ook een prestigeproject van Trump liep averij op: zijn uitbreiding van het Witte Huis met een grand ballroom. Een organisatie die zich inzet voor het behoud van historisch erfgoed, de National Trust for Historic Preservation, vond het slopen van een vleugel van de iconische presidentiële residentie zó vreselijk, dat zij naar de rechter stapte.

Want zelfs een president kan dat niet zomaar doen met zo’n nationaal symbool, en daar was een rechter in Washington het eind maart mee eens.

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Amerikaanse rechters buigen niet voor Trump

Deze rechter, aangesteld door de Republikeinse president George W. Bush en dus bepaald geen linkse jongen, liet het werk stilleggen, want eerst moet het Congres toestemming geven. Amerikaanse rechters zijn geen slapjanussen die steeds buigen voor Donald Trump. Dat een volgende rechter oordeelde dat het werk mag doorgaan, ook al loopt de zaak nog in hoger beroep, doet daar niets aan af.

Buigen voor Trump doet ook de Amerikaanse pers niet. De conservatieve krant The Wall Street Journal schreef tot zijn grote woede over de banden tussen Donald Trump en vrouwenmisbruiker Jeffrey Epstein. President Trump liet de krant aanklagen en eiste 10 miljard dollar.

Velen zijn overtuigd dat Amerika een halve dictatuur is geworden

Ja, dat leest u goed. Maar een rechter in Florida oordeelde in april dat de journalisten niets verkeerd hadden gedaan en dat de claim van de president ongefundeerd was.

Kort ervoor draaide een andere rechter Trumps besluit om geen geld meer te geven aan de Amerikaanse publieke omroeporganisaties PBS en NPR terug: dat recht heeft een president helemaal niet.

Zo gaat het voortdurend, hoewel we hier in Europa maar weinig meekrijgen van deze felle strijd tussen Trump en het recht. Hier zijn immers al velen ervan overtuigd dat Amerika een halve dictatuur is geworden.

Gezien de duizenden rechters die elke dag weer grenzen trekken rond Trumps machtswellust, mogen alle ‘Trump is een fascist!’-roepers best wat optimistischer zijn over de Amerikaanse rechtsstaat.

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