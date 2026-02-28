Studenten keren zich tegen links op Iraanse universiteiten: ‘Pahlavi komt terug’

Sinds 2022 waren in Iran diverse massale protesten tegen het islamitische regime, die hard werden neergeslagen. Opvallend is de breuk van studenten met de traditionele linkse bewegingen, schrijft Afshin Ellian.

Iran is sinds 2022 in de greep van onvoorstelbare gebeurtenissen. Velen hielden het niet voor mogelijk. In dat jaar gingen honderdduizenden mannen onder leiding van vrouwen de straat op en verbranden de vrouwen hun hoofddoeken.

De hoofddoek is het symbool van de shariawetgeving in de islamitische wereld. Eigenlijk protesteerden ze tegen de islamitische kledingvoorschriften. Die vormen het symbolische hart van de islamitische staat Iran.

Iraanse vrouwen eisen hun vrijheid op

Met verbazing en bewondering zag de wereld hoe de Iraanse vrouwen hun vrijheid en waardigheid opeisten. Deze protesten kenmerkten zich door het ontbreken van leiderschap.

De massabeweging werd genadeloos onderdrukt, met honderden doden, 20.000 arrestanten en tientallen openbare executies tot gevolg.

Drie jaar later laaiden de protesten weer op. Vaak heb ik hier geschreven dat er iets fundamenteels is veranderd in Iran.

Het regime werd nerveus. Het vuur van de vrijheid was niet gedoofd, maar lag te smeulen onder de as.

Reza Pahlavi: leider Iraanse demonstranten

December 2025 schitterde het vuur van de vrijheid opnieuw in de Iraanse steden. Deze keer gingen niet honderdduizenden, maar miljoenen Iraniërs de straat op: vrouwen, mannen, studenten, middenstanders (bazaar), arbeiders, leerlingen en boeren.

Lees ook | Boos over Gaza, zwijgen over Iran. Waarom eigenlijk?

Het regime besloot om met oorlogswapens de ongewapende demonstranten massaal te doden. In de recente geschiedenis heeft geen enkele staat in 48 uur zo veel ongewapende demonstranten vermoord.

Volgens de Amerikaanse president Donald Trump doodde het Iraanse regime ten minste 32.000 demonstranten: een ongekend wrede moordpartij in de moderne geschiedenis van Iran.

Deze ronde van protesten kent nog een bijzondere eigenschap: leiderschap. De bevolking heeft prins Reza Pahlavi geaccepteerd als de leider van de strijd en van de transitieperiode later. Deze demonstraties speelden zich immers af op basis van zijn oproepen aan de bevolking.

Lees ook | De valse framing van protestleider Reza Pahlavi door Iraanse media

De demonstranten scandeerden de naam van Reza Pahlavi, terwijl ze met oorlogswapens werden neergemaaid. Ook zien we onder leiding van Pahlavi voor de eerste keer de eenheid tussen de meeste mensen in de diaspora en in Iran.

Demonstranten tegen linkse beweging in ayatollah-regime

Er gebeurde nog iets wonderbaarlijks. De demonstranten scandeerden overal leuzen tegen de hervormingsgezinde en (vooral) de linkse bewegingen binnen het regime.

En de universiteiten, het bolwerk van links?

Lees ook | Wat gebeurt er als de VS de ayatollahs verdrijven?

Eerst moeten we terug in de tijd. Op 7 december 1953 protesteerden de studenten van de universiteit van Teheran tegen het bezoek aan Iran van Richard Nixon, de toenmalige vicepresident van de Verenigde Staten .

Bij deze protesten werden drie linkse studenten, van wie twee lid waren van de Iraanse communistische partij (Tudeh Partij), geraakt door politiekogels. Die dag, de 16de Azar, werd tot Studentendag uitgeroepen. Daarmee werd de universiteit het bolwerk van linkse marxistische bewegingen.

Sjah representeerde het westerse kwaad

Een decennium later werden onder invloed van de linkse bewegingen aan de Europese universiteiten, de PLO, Palestijnse linkse terreurbewegingen en de Iraanse, linkse terreurorganisaties gevormd.

De meeste leden werden aan de Iraanse universiteiten gerekruteerd. De twee belangrijkste groepen – Fadaian Khalgh (marxistisch) en Mojahedin Khalq (islamo-marxistisch) – waren een voorbode van wat Iran later zou overkomen. Che Guevara was hun held, en de eerste sjiitische imam Ali werd omgedoopt tot eerste socialist in de geschiedenis.

Ze pleegden aanslagen op Amerikanen en Iraanse topmilitairen. De Rote Armee Fraktion, ook bekend als de Baader-Meinhof-groep, inspireerde de Iraanse studenten om een stadsoorlog te beginnen tegen de staat en vooral tegen de monarchie.

Lees ook | Trumps Iran-dilemma: doormodderen met diplomatie of het regime beëindigen?

De sjah representeerde in de visie van deze linkse groepen het kapitalisme, imperialisme en de westerse koloniale cultuur. Voor alle duidelijkheid: Iran is nooit gekoloniseerd. De linkse fantasie was en is machtiger dan de werkelijkheid.

Een beperkt aantal linkse activisten heerste bijna 73 jaar op de campus. Deze kleine minderheid bleek in staat een belangrijke rol te spelen tijdens de Islamitische Revolutie. Op de campus was alleen maar ruimte voor ‘Dood aan de sjah’, ‘Dood aan Amerika’ en ‘Dood aan Israël’.

Studenten maken einde aan linkse traditie

Na 73 jaar maakten de studenten deze week een einde aan de giftige linkse traditie op de Iraanse universiteiten. Voor de eerste keer hoorden we op universiteiten in Teheran, Isfahan, Mashhad en Shiraz massaal ‘Javid sjah’ (Lang leve de Koning) en ‘Dit is de laatste strijd: Pahlavi komt terug’. Dit was zo schokkend dat staatscommentatoren op de Iraanse tv hun verbijstering niet konden verbloemen.

Er speelde zich een historische afrekening af met Iraans links. Studenten riepen: ‘Dood aan de drie corrupte krachten: Mojahed (MKO, een islamo-marxistische groep), links en mullah.’

Eigenlijk zeiden ze: ‘Weg met het islamo-gauchisme’, ‘Hamer, sikkel, tulband, 1357 (1979, de Islamitische Revolutie) zijn voorbij’. Eindelijk is de band tussen de Iraanse studenten en de westerse linkse studenten verbroken.

Amen. Evenmin volgden ze de Gaza-protesten van de links-islamisten op de westerse universiteiten. Westerse zelfhaters, en vooral de marxisten aan de universiteiten, brachten voornamelijk dood, verderf en terrorisme naar Iran en naar andere derdewereldlanden.

Eindelijk begint het emancipatieproces aan de Iraanse universiteiten. Dit is de echte geestelijke dekolonisatie van het Westen. Wellicht krijgt filosoof Francis Fukuyama (tenminste in Iran) zijn gelijk dat het liberalisme (het liberale Westen) aantrekkelijker is dan andere wereldbeschouwingen.

De geschiedenis eindigt daarmee niet. De tirannie van het islamo-gauchisme is nog steeds tot de tanden toe bewapend en bereid om velen te doden.

Iraanse studenten bevrijden zich van westers links.

Lees ook | De opmars van islamo-gauchisme: antisemitisme in naam van rechtvaardigheid