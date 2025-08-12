Vrees voor top in Alaska: laat Trump zich weer ringeloren door Poetin?

Het belooft vrijdag 15 augustus een rustige zomerdag te worden in Alaska (800.000 inwoners). Een graad of 17, een drupje regen en af en toe ruimte voor de zon. De 49ste Amerikaanse staat (sinds 1959) is in de negentiende eeuw gekocht van de Russen. De Beringstraat, die de twee grootmachten scheidt, is op één punt slechts vier kilometer breed.

De hoofdsteden van Rusland en Amerika zijn geografisch wat verder van elkaar verwijderd. Als vrijdag de Iljoesjin van de Russische president Vladimir Poetin landt in (vermoedelijk) Anchorage, heeft hij er 7.000 kilometer in de lucht op zitten, zijn Amerikaanse evenknie Donald Trump in zijn Air Force One 5.000. Het tijdsverschil is groter. Voor Poetin elf uur, voor Trump vijf.

Tot voor kort leek Poetin Trump in zijn zak te hebben

Trump en Poetin samen in Alaska. Als dat maar goed gaat. Op het menu staat de oorlog in Oekraïne. Trump wil dat die ophoudt. Het zinloze verlies aan honderdduizenden mensenlevens kan hij niet verkroppen.

Maar Poetin weet nog van geen ophouden. Hij denkt (of bluft) aan de winnende hand te zijn en heeft de doelen van zijn ‘speciale operatie’ (volledige annexatie van vier Oekraïense provincies) nog niet bereikt.

Tot voor kort leek Poetin Trump in zijn zak te hebben. Maar de laatste maanden raakte de Amerikaanse president steeds geïrriteerder door Poetin, die talmt en vaag blijft over een eventuele wapenstilstand, maar intussen wel Oekraïne bestookt.

Met top werd toorn van Trump voorlopig afgewend

Trump had Poetin zelfs een ultimatum gesteld: 8 augustus. Op die dag moesten zijn wapens zwijgen, anders zou Amerika overgaan tot sancties tegen Rusland en landen die Russische olie importeren. Met zware heffingen voor importeur India zette hij zijn dreigement op woensdag 6 augustus al om in daden.

Maar de Russen gingen vorige week akkoord met een topontmoeting, waarmee de toorn van Trump voorlopig werd afgewend.

Lees ook: Alleen Melania kon Trump losweken van Poetins praatjes

Gaan Poetin en Trump het vrijdag op een akkoordje gooien? Vorige week zei Trump al dat een staakt-het-vuren samen zal moeten gaan met ‘land swaps’ (gebiedsruil). Nu heeft Rusland op illegale wijze veel gebied in Oekraïne in handen gekregen (grote delen van de oblasten, provincies, Donetsk, Loehansk, Zaporizja en Cherson en sinds 2014 de hele Krim), andersom heeft Oekraïne slechts een snippertje in Rusland (in de oblast Koersk). Dus van een gelijkwaardige ruil kan nooit sprake zijn.

Kans dat ‘Europa’ wordt uitgenodigd in Alaska is te verwaarlozen

Oekraïne zelf zal vrijdag waarschijnlijk slechts toekijken. Europa’s smeekbede aan Trump om ook de Oekraïense president Volodymyr Zelensky een plekje aan tafel in Alaska te gunnen, wierp nog geen resultaat af. Misschien dat een videogesprek woensdag 13 augustus, op instigatie van de Duitse kanselier Friedrich Merz, Trump nog weet te overtuigen (en dan moet Poetin ook nog akkoord gaan met Oekraïense aanwezigheid).

Aan de call met de Europese leiders, NAVO-chef Mark Rutte en Europese Commissie-voorzitter Ursula von der Leyen doet zowel Trump als Zelensky mee. De kans dat ook ‘Europa’ wordt uitgenodigd in Alaska is te verwaarlozen.

Trump heeft de verwachtingen voor de top inmiddels enigszins getemperd door zijn opmerking dat hij de ontmoeting vooral zal gebruiken om ‘aan te voelen’ of Poetin bereid is tot een wapenstilstand.