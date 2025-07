Dilan Yeşilgöz: ‘Laat Nederland weer de handelsmacht zijn die het was’

Amerikaanse heffingen raken onze economie hard en lang. Nederland moet kiezen voor vrijhandel en eigen regie, schrijft VVD-leider Dilan Yeşilgöz in deze ingezonden opinie.

Vandaag loopt de ingelaste pauze voor Amerikaanse heffingen op producten uit de Europese Unie af. Nieuwe heffingen, in welke vorm dan ook, gaan we allemaal voelen. Op korte termijn. En ze zullen een alarmerend langetermijneffect hebben. De enorme gevolgen voor ons land zijn duidelijk. Het is urgent dat we zelf tot actie overgaan en de regie nemen.

Vrijhandel verstoren maakt Nederland armer en kwetsbaarder

Het systeem waarop onze welvaart en rijkdom zijn gebouwd, dat van vrijhandel, wordt flink verstoord. Handelstarieven op Europese goederen maken onze boodschappen duurder en laten de Nederlandse economie krimpen.

Daarnaast staat de geopolitieke wereldorde op zijn kop. Xi, Poetin en de ayatollahs kijken smalend toe. Zij zullen dankbaar gebruikmaken van de westerse verdeeldheid om ons technologisch, militair en economisch te naderen of zelfs voorbij te streven.

Terugslaan of samenwerken: welke handelsstrategie kiest Europa?

Mochten de Verenigde Staten de hoge handelstarieven voor Europa doorzetten, dan dienen we alles op alles te zetten om ze alsnog van tafel te krijgen. Lukt dat niet, dan is de EU genoodzaakt stevig terug te slaan met gerichte tarieven en quota. Dat is een noodzakelijke verdediging van onze economische belangen tegen ondoordachte maatregelen die onze welvaart bedreigen.

Liever zou ik kiezen voor juist méér vrijhandel met Amerika. Een strategisch economisch pact, met samenwerking op kritieke infrastructuur en grondstoffenwinning. En wederkerigheid in industriepolitiek.

Nederland versterken als internationale handelsmacht

Want we moeten niet alleen reageren, we moeten vooruitziend een eigen koers varen en onze eigen toekomst bouwen.

Wij dienen ons te gedragen als de grote handelsmacht die we zijn. Onze economie sterker en onafhankelijker maken. Ondernemers ruimte geven, in plaats van belastingen verhogen en ze lastigvallen met meer knellende regels. Bloeiende handel betekent een bruisende Rotterdamse haven, een dynamische Brainport-regio, meer banen en meer geld in de portemonnee van Nederlanders.

Vrijhandelsverdragen verbreden en Europese samenwerking versterken

De relatie tussen Nederland en de Verenigde Staten verandert, maar dat betekent zeker niet dat ons bondgenootschap bij het grofvuil moet worden gezet. Wel laat het zien dat het strategisch noodzakelijk is om ook de economische samenwerking met bijvoorbeeld Mexico, Canada en Zuid-Amerikaanse landen snel te intensiveren en zo onze vrijhandel minder eenzijdig afhankelijk te maken.

De VVD is dan ook groot voorstander van een vrijhandelsverdrag als Mercosur, dat nieuwe deuren opent voor handel met Zuid-Amerika. Wij hopen nu, met de nu ontstane urgentie, wel op steun van een meerderheid van de Kamer.

Europa moet kiezen: economische supermacht of zwakke schakel?

En we zullen onze economische samenwerking ook binnen Europa moeten versterken. Willen we echt de economische supermacht van de toekomst worden, dan zullen we onze interne markt en kapitaalunie fors moeten verbeteren.

Nederland en Europa staan voor duidelijke keuzes. Als we voortsukkelen, dreigen we verder weg te zakken. Dan kan ons continent zomaar de zwakke schakel van de 21ste eeuw worden. Een continent dat door grootmachten aan het lijntje wordt gehouden en uit elkaar wordt gespeeld. Dat mogen we nooit laten gebeuren. Daarom moeten we er nú voor kiezen om van richting te veranderen. Snel. En dat lukt bovenal met een groeiende economie en geloof in vrijhandel en vrije markten.