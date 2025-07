Waarom grotere krijgsmacht goed is voor onze cohesie en verbondenheid

Nederland buigt diep voor Trump, maar wint zo wel veiligheid en saamhorigheid terug. Waarom overdreven respect soms nodig is om het vrije Westen te beschermen, schrijft Afshin Ellian.

Door de NAVO-top verwierf Nederland een prominente mondiale positie. De ontmoeting tussen de NAVO-leiders speelde zich af op een bijzonder moment. De oorlog tussen Israël en Iran was nog gaande. Een paar dagen eerder bombardeerden Amerikaanse B2-bommenwerpers de nucleaire sites van het ayatollahsregime.

Ook ging en gaat de oorlog aan de grenzen van de NAVO in Oekraïne nog steeds door. Het Iraanse regime en Rusland waren zeker geïnteresseerd om de NAVO-top te ondermijnen. Nederland wist dat te voorkomen.

Strakke organisatie maakte NAVO-top in Den Haag mogelijk

De NAVO-top werd in Den Haag op professionele wijze georganiseerd. Ruim dertigduizend militairen, politieagenten en reservisten zorgden er samen met inlichtingendiensten en particuliere beveiligingsbedrijven voor dat geen vlieg zonder toestemming het gebied kon betreden.

Het was een van de grootste veiligheidsoperaties in de recente geschiedenis van Nederland. Over de organisatie van de top las ik alleen maar complimenteuze berichten in de buitenlandse media. Nederland deed nog meer om de top te laten slagen.

Mark Rutte wint vertrouwen van president Trump

Secretaris-generaal van de NAVO Mark Rutte was reeds bezig om ervoor te zorgen dat Amerika onder Donald Trump de ruggengraat van de NAVO zal blijven. Daarom feliciteerde hij de Amerikaanse president met de succesvolle militaire actie tegen de nucleaire sites van Iran.

Toen verkeerde Trump in de zevende hemel en had een verkeerd woord of een te laat geuite waardering tot onvoorspelbare rampen kunnen leiden. De militaire alliantie kon door een besluit of toespraak van president Trump in een diepe en gevaarlijke crisis terechtkomen. En dat moest koste wat het kost worden voorkomen.

Nederland kiest voor overdreven respect voor Trump

Rutte durfde zichzelf klein te maken om het veiligheidsbelang van de 32 NAVO-landen en de Europese Unie te dienen. Hiervoor verdient Mark Rutte waardering en respect. Dat is nog niet alles. Nederland deed nog meer om de top te laten slagen.

Koning Willem-Alexander en koningin Máxima speelden tijdens de NAVO-top ook een cruciale rol. Terecht heeft Nederland besloten om president Trump in Paleis Huis ten Bosch te laten verblijven. Sommigen vonden dat Nederland te ver ging in het bevredigen van de gevoelens van een narcist. Donald Trump is de president van Amerika. Wie de beelden van B2-bommenwerpers zag, begreep waarom Europa niet zonder Amerikaanse militaire macht kan.

Beelden uit Den Haag frustreren Poetin en Khamenei

Daarom moest Trump met desnoods overdreven respect worden behandeld. De Russen en Iraniërs kwamen tijdens de top niet verder dan een aantal cyberaanvallen. Poetin en Khamenei moeten gefrustreerd zijn geweest door de vrolijke beelden uit Den Haag.

Willem-Alexander en Mark Rutte hebben meer visie en lef dan alle mopperaars in en buiten Nederland samen. Een echte visie berust op realiteitsbesef van en inzet voor veiligheid, welvaart en stabiliteit van het vrije Westen. De rest vaart op dagkoersen. De vriendelijke ontmoeting tussen de Oekraïense president Volodymyr Zelensky en Trump maakte de weg vrij voor een nieuwe trans-Atlantische sfeer.

NAVO-norm dwingt Europa tot hogere defensie-uitgaven

In tegenstelling tot zijn voorgangers wist president Trump de Europese NAVO-landen te dwingen om meer te doen aan en uit te geven voor hun veiligheid. Nu begint de discussie over de uitvoering van de nieuwe NAVO-norm van 5 procent van het bbp.

Voor de veiligheid van Europa moeten we aan die NAVO-norm voldoen. Daar valt niet aan te twijfelen. Rutte heeft de NAVO-norm op intelligente wijze ingevuld: 1,5 procent gaat naar infrastructurele investeringen ten gunste van defensie.

Defensie als motor voor economie en sociale cohesie

Dat levert werkgelegenheid en ontwikkeling op. Cyberveiligheid bijvoorbeeld is een breed begrip: wanneer we daarin investeren, versterken we ook de economische veiligheid van Nederland. De ontwikkeling en productie van wapens zullen ook een essentiële bijdrage leveren aan onze economie en wetenschap.

De fysieke uitbreiding van defensie levert werkgelegenheid op. Het leidt ook tot een nieuwe vorm van sociale cohesie en verbondenheid. Al lang is zowel binnen als buiten de wetenschap geconstateerd dat de sociale cohesie door ontzuiling en mondialisering dreigt te verdwijnen.

Externe vijand versterkt saamhorigheid en collectieve identiteit

We zouden daardoor in een land wonen waarin de inwoners in toenemende mate vervreemd raken van elkaar. Wat ons met elkaar verbindt, scheidt ons tegelijkertijd van wat we verwerpen. De externe vijand (de regimes van Rusland, Iran en Noord-Korea en de dreiging vanuit China) dwingt ons om saamhorig te zijn.

Saamhorigheid heeft instituties nodig. Defensie, vooral het leger, zou als een scharnier in de nieuwe collectieve verbondenheid kunnen functioneren. Juist daarom heeft de externe vijand en de versterking van defensie bijzondere voordelen voor ons land.

Defensie neemt ruimte in op de rijksbegroting en in het land. Militairen zullen overal zijn. En waar de defensie is, zijn er ook Nederlanders, ongeacht hun geslacht, afkomst, geloof, ongeloof, uiterlijk of seksuele geaardheid. De NAVO-norm biedt een unieke kans voor sociale cohesie.