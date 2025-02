In het Russische leger is aan alles gebrek, behalve aan sloebers om de dood in te sturen. De economie zucht onder inflatie en de enorme financiële reserves zijn verdampt. Vladimir Poetin heeft het verpest, maar niemand in het Kremlin durft het te zeggen, schrijft Robbert de Witt.

