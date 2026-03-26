Trans-Atlantische slavernij erger dan Holocaust? VN-leedhiërarchie is selectieve, antiwesterse verontwaardiging

Bron: Verenigde Naties

‘De handel in tot slaaf gemaakte Afrikanen en de op ras gebaseerde slavernij van Afrikanen zijn de ernstigste misdaad tegen de mensheid vanwege de definitieve breuk in de wereldgeschiedenis, de omvang, de duur, het systemische karakter, de gewelddadigheid en de blijvende gevolgen die de levens van alle mensen blijven bepalen door middel van geracialiseerde regimes van arbeid, eigendom en kapitaal.’

De Verenigde Naties (VN) hebben woensdag 25 maart de trans-Atlantische slavenhandel officieel verklaard tot ‘de ernstigste misdaad tegen de menselijkheid’ in de geschiedenis. Ghana had een resolutie ingediend met de volgende tekst :

Bronnen: VN, BBC, Britse overheid, Justin Marozzi

Door: Matthijs van Schie, coördinator en redacteur Buitenland

Het is zeer onverstandig van VN-lidstaten dat zij de trans-Atlantische slavernij tot ‘de ergste misdaad tegen de menselijkheid ooit’ hebben verklaard.

Hoe mensonterend en barbaars de behandeling van 11 tot 14 miljoen Afrikanen – gevangengenomen, als vee vervoerd in schepen naar de Nieuwe Wereld, gewelddadig tot slaaf gemaakt – ook was en hoezeer die ook in de huidige wereld nog doorwerkt, het is een heilloze weg om dat leed officieel als het grootste ooit te bestempelen.

VN-signaal schoffeert Holocaust-slachtoffers

Allereerst omdat er geen objectieve criteria zijn om te meten wat wordt verstaan onder het ‘allerergste’. Gaat het om het aantal doden, de duur van de misdaden of het uitzonderlijk karakter ervan?

Daar zullen weinigen het over eens zijn. Bovendien schoffeert zo’n signaal van de VN tal van slachtoffers die vinden dat hun leed of dat van hun voorouders erdoor wordt gebagatelliseerd.

Zoals de (nazaten van) de slachtoffers van de Holocaust, waarbij de nazi’s in nog geen vijf jaar tijd overal in Europa de Joodse inwoners opspoorden, in concentratiekampen stopten en 6 miljoen van hen op systematische wijze om het leven brachten. Zo’n industriële massamoord met het expliciete doel om een héle bevolkingsgroep te vernietigen, is in de gedocumenteerde geschiedenis nooit eerder voorgekomen.

Slavernij in islamitische wereld blijft buiten beschouwing

Toch was de trans-Atlantische slavernij volgens de VN blijkbaar erger. Zonder te willen meedoen aan het misplaatste ‘wedstrijdje’ welke misdaad erger was, is het goed te beseffen dat slavernij een constante is in de menselijke geschiedenis.

De Britse slavernijhistoricus Justin Marozzi wijst er in gesprek met EW op dat in de islamitische wereld 12 tot mogelijk zelfs 17 miljoen mensen als slaaf zijn verhandeld.

Door dat in de stemming buiten beschouwing te laten, evenals alle andere regio’s en tijdperken waarin mensen als slaaf zijn verhandeld, tonen de Verenigde Naties zich selectief verontwaardigd. Omdat alleen de slavernij wordt aangekaart waaraan het Westen – dat zich, de Britten voorop, ook als eerste in de geschiedenis heeft ingezet voor een wereldwijd verbod op slavernij – schuldig is, lijken andere motieven mee te spelen.

VN-resolutie dringt aan op herstelbetalingen

U raadt het al: de roep om herstelbetalingen. Op de website van de Verenigde Naties prijkt bij het nieuwsbericht over de stemming de kop ‘VN-resolutie dringt aan op herstelbetalingen voor het “historische onrecht” van de slavernij’. Of je daar nu voor of tegen bent, het zou onbegrijpelijk zijn als alleen de westerse landen moeten betalen vanwege hun rol in de trans-Atlantische slavernij.

Bovendien waren ook Afrikanen zelf medeverantwoordelijk, gezien het gevangennemen en verkopen van Afrikanen die later tot slaaf werden gemaakt. Zoals in Benin, dat al in 1999 excuses aanbood aan nazaten van Afro-Amerikaanse slaven.

Nederland had tegen resolutie moeten stemmen

Zo is deze VN-resolutie een vorm van opzichtige, antiwesterse selectieve verontwaardiging. Dat alleen de Verenigde Staten, Israël en Argentinië tegen stemden, is teleurstellend.

Hoewel de EU-vertegenwoordiger, die ook namens Nederland sprak, terecht aangaf dat het onwenselijk is om een hiërarchie van leed te creëren, onthielden Europese landen, inclusief de Britten, zich van stemming.

Mogelijk deden zij dat om niemand voor het hoofd te willen stoten of om de diplomatieke banden met alle lidstaten niet te schaden. Maar deze selectieve hiërarchie van leed is zo’n overduidelijke fout, dat zelfs voorzichtige VN-diplomaten zich daar met een duidelijke afwijzing tegen hadden moeten keren. Daarmee doe je niets af aan de gruwelen van de trans-Atlantische slavernij.