LIVE | Olieprijzen blijven hoog ondanks versoepeling sancties Russische olie door Trump

VS versoepelt tijdelijk sancties op Russische olie

De regering-Trump heeft tijdelijk sancties versoepeld op Russische olie die al op zee onderweg is. De maatregel geldt voor ladingen die vóór 12 maart zijn geladen en loopt tot 11 april.

Minister van Financiën Scott Bessent noemt het een kortetermijnmaatregel om extra olie op de wereldmarkt te brengen en zo de stijgende energieprijzen te dempen.

Toch blijven olieprijzen rond de 100 dollar per vat hangen. Analisten wijzen erop dat de afsluiting van de Straat van Hormuz, waar normaal een vijfde van de wereldolie doorheen gaat, de markt zwaar onder druk zet.