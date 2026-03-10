Loopt inflatie weer op naar 10 procent door oorlog in het Midden-Oosten?

Bronnen: ABN AMRO, CBS, ECB, Intercontinental Exchange, Raboresearch

De oorlog in het Midden-Oosten zorgt voor stevige stijgingen van energieprijzen. Ruim een week na de start van het conflict liep de prijs voor een vat olie kortstondig op tot meer dan 100 Amerikaanse dollar. Begin dit jaar lag die prijs nog op 60 dollar.

Ook de gasprijzen zijn fors gestegen. De groothandelsprijs schommelt anderhalve week na het begin van de oorlog rond de 50 euro per megawattuur (MWh). In januari lag de prijs nog onder de 30 euro per MWh.

Lijkt op begin Oekraïne-oorlog

De stijgende energieprijzen doen denken aan het begin van de oorlog in Oekraïne in 2022. Destijds steeg de gasprijs naar extreme hoogtes met pieken tot boven de 300 euro per MWh.

De hoge energieprijzen werkten door in transport, landbouw en industrie en maakten veel producten duurder. Daarnaast werden diverse toeleveringsketens verstoord. Logistieke ketens waren, zo vlak na de coronapandemie, nog kwetsbaar.

Het gevolg was dat de inflatie over het jaar 2022 opliep tot 10 procent. Het duurde geruime tijd voor die zakte naar een lager niveau.

Inflatie terug van weggeweest

Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) lag de inflatie in februari in Nederland op 2,4 procent en in de Eurozone op 1,9 procent. Dat laatste is onder het streefniveau van 2 procent.

Bij langdurige verstoringen van energiemarkten kan de inflatie sterk toenemen. ABN AMRO verwacht in het slechtst denkbare scenario – een langere periode van dure energie die doorwerkt in andere prijzen – dat de inflatie tot boven de 6 procent stijgt.

In een soortgelijk scenario verwacht Rabobank in de loop van dit jaar een inflatiepiek van 5 procent. Bij een kortdurende oorlog denkt Rabobank aan een inflatie van 2,7 procent, slechts 0,3 procent hoger dan hun raming voorafgaand aan het conflict.

Invloed op rente

Toenemende inflatie zal de beslissing van de Europese Centrale Bank (ECB) over de rente beïnvloeden. De ECB depositorente staat sinds zomer vorig jaar op 2 procent.

Zolang de inflatie dichtbij de 2 procent blijft, zal het renteniveau waarschijnlijk niet wijzigen. Mocht de inflatie oplopen dan kan de ECB de rente verhogen.